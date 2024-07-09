Android 15 İçin Geri Sayım: Popüler Samsung Modeli One UI 7 Çalıştırırken Görüldü!

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü için geri sayım başladı. Güney Koreli üreticinin güncellemeyi ne zaman kullanıma sunacağı maalesef şimdilik bilinmiyor. Ancak, son gelen raporlar yeni sürümün popüler bir Samsung telefonu üzerinde test edildiğini gözler önüne seriyor.

Galaxy S24 Plus, Android 15 Tabanlı One UI 7 Sürümüyle Geekbench'te Göründü

Samsung'un bu yılın başlarında satışa sunduğu Galaxy S24 Plus, SM-S926B model numarasıyla Geekbench'te göründü. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 114 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 616 puan almayı başardı. Tabii, bu gelişmenin en çok dikkat çeken tarafı telefonun çalıştırdığı Android ve One UI sürümü.

Geekbench testine giren Galaxy S24 Plus'ın Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü çalıştırdığını söylemek mümkün. Bu, şirketin yeni sürümle ilgili çalışmalarında önemli bir eşiği aştığı ve artık dahili testlere başladığı şeklinde yorumlanabilir. Son olarak, kararlı sürümün ekim ayında çıkması bekleniyor.

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