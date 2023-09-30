Samsung Galaxy S24 Plus'ın Tasarımı Ortaya Çıktı: Neler Farklı?
Samsung'un 2024 yılı başında piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S24 serisinin Plus modelinin tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar ve farklılıklar!
Standart Galaxy S24 ve Ultra varyantı çoktan sızdırıldı ve Samsung'un serideki cihazlar arasındaki boşluğu eskisinden daha fazla kapattığını gösterdi. Bugün ise serideki Plus varyantı ortaya çıktı.
Standart ve Plus model Galaxy S24'ler tabiri caizse hâlâ aynı DNA'yı paylaşıyor, öyle ki cihazlar birbirlerine çok benziyor.
Ultra varyantı en farklı görünüme sahip olan model durumunda. Plus modeli ise daha büyük bir ekran ve batarya nedeniyle daha büyük bir cihaz almak isteyen kişiler için kullanıma sunulacak.
Samsung Galaxy S24 Plus Tasarımı
Galaxy S24 Plus'ın ortaya çıkan tasarımına göz attığımızda standart sürümden neredeyse hiçbir farkı olmadığını görebiliyoruz. Farklılıklar şu anda en çok Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra'yı kıyasladığınızda fark edilmeye başlıyor, temel fark ise her üç cihazın da artık düz bir ekrana sahip olması.
Şu ana kadar edindiğimiz bilgiler Galaxy S24 serisinin önümüzdeki yılın Ocak ayında resmiyet kazanacağını gösteriyor.
Şimdilik seriye dair başka bir gelişme yok ancak lansmana giderek yaklaştığımızdan Galaxy S24 serisinin ana gündem maddesi olacağını söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy S24 Serisinin Boyutları ve Ağırlıkları Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy S24 serisinin boyutları ve ağırlıkları sızdırıldı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılacak yeni akıllı telefon modelleri boyut ve ağırlık konularında neler sunacak? Samsung Galaxy S24 Serisinin Boyutları Galaxy S24 boyutları: 147 × 70,6 × 7,6 mm Galaxy S24+ boyutları: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm Galaxy S24 Ultra boyutları: 162,3 × 79 × 8,6 mm Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S24 modeli 147 × 70,6 × 7,6 mm, Galaxy S24+ modeli 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, Galaxy S24 Ultra modeli ise 162,3 × 79 × 8,6 mm boyutlarında olacak.
Peki sizin Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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