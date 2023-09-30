Samsung Galaxy S24 Plus'ın Tasarımı Ortaya Çıktı: Neler Farklı?

Standart Galaxy S24 ve Ultra varyantı çoktan sızdırıldı ve Samsung'un serideki cihazlar arasındaki boşluğu eskisinden daha fazla kapattığını gösterdi. Bugün ise serideki Plus varyantı ortaya çıktı.

Standart ve Plus model Galaxy S24'ler tabiri caizse hâlâ aynı DNA'yı paylaşıyor, öyle ki cihazlar birbirlerine çok benziyor.

Ultra varyantı en farklı görünüme sahip olan model durumunda. Plus modeli ise daha büyük bir ekran ve batarya nedeniyle daha büyük bir cihaz almak isteyen kişiler için kullanıma sunulacak.

Samsung Galaxy S24 Plus Tasarımı

Galaxy S24 Plus'ın ortaya çıkan tasarımına göz attığımızda standart sürümden neredeyse hiçbir farkı olmadığını görebiliyoruz. Farklılıklar şu anda en çok Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra'yı kıyasladığınızda fark edilmeye başlıyor, temel fark ise her üç cihazın da artık düz bir ekrana sahip olması.

Şu ana kadar edindiğimiz bilgiler Galaxy S24 serisinin önümüzdeki yılın Ocak ayında resmiyet kazanacağını gösteriyor.

Şimdilik seriye dair başka bir gelişme yok ancak lansmana giderek yaklaştığımızdan Galaxy S24 serisinin ana gündem maddesi olacağını söyleyebiliriz.

Peki sizin Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.