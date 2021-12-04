3 Aylık Ücretsiz Spotify Premium Kampanyası Başladı

Ücretsiz Spotify Premium kampanyası başladı. Kampanya kapsamında hiçbir ücret ödemeden 3 ay boyunca premium sürüme sahip olabilirsiniz. Peki, Spotify Premium bedava nasıl kullanılır? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Spotify Premium Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

Web tarayıcısı üzerinden Spotify resmi internet sitesini ziyaret edin.

Sayfanın ortasında yer alan "3 ay ücretsiz kullan" butonuna tıklayın.

Üyeliğiniz ile giriş yapın. Bu fırsattan yararlanmanız için daha önce premium sürümünü kullanmamış olmanız gerekiyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmeti Spotify, müzik dinlemekten hoşlanan internet kullanıcılarını sevindirecek bir kampanya başlattı. Platform, premium planını üç ay boyunca ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Popüler dijital müzik hizmetinin resmi internet sitesi üzerinden söz konusu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Oldukça büyük bir fırsat sunan kampanyadan yararlanabilmek için daha önce premium sürümü kullanmamış olmak gerekiyor. Bu nedenle gerekli işlemi gerçekleştirmeden önce bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Spotify üzerinden müzik ve podcast dinleme deneyimini önemli ölçüde iyileştiren premium sürümünü bir süreliğine ücretsiz olarak sunan kampanya, 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Premium sürümü kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, deneme süresinin ardından aylık belirli bir ücret ödemesi gerekecek.

Spotify Premium Fiyatı ve Avantajları Neler?

Premium aboneliğine sahip olan kullanıcılara önemli avantajlar sunuluyor. Bu avantajların başında reklamsız müzik ve podcast dinleme deneyimi geliyor. Aboneler, uygulama üzerinden herhangi bir reklama maruz kalmadan müzik ve podcast dinleyebiliyor.

Ücretli sürümde daha fazla kontrol seçeneği de sunuluyor. Aboneler bu sayede istediği müziği istediği sırayla çalma olanağına sahip. Premium aboneliğine sahip olan kullanıcılar ayrıca en son çıkan müziklere erişim sağlayabiliyor.

Popüler dijital müzik hizmetinin premium abonelere sunduğu özellikler arasında müzikleri çevrim dışı dinleme de bulunuyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde internet bağlantısına sahip olmadığı zamanlarda bile müzik dinleyebiliyor. Kullanıcıların Spotify Premium hizmeti için ayda 17,99 TL ödemesi gerekiyor.

Ücretsiz Spotify Premium kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en popüler dijital müzik hizmeti tarafından başlatılan kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.