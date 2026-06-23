Meta, Sizin Yerinize Çevreyi Görüp Anlayan Akıllı Gözlük Tanıttı

Meta, EssilorLuxottica ile birlikte geliştirdiği yeni akıllı gözlük serisi Meta Glasses'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Söz konusu akıllı gözlük, kullanıcılara günlük yaşamında yardımcı olacak bir asistan olarak tasarlandı. Toplam dört modelden oluşuyor. Her modelin özelliği aynı olsa da tasarım açısından birbirlerinden ayrılıyorlar.

Meta Glasses'ın Özellikleri Neler?

Özel Düğme: Meta'nın yapay zeka destekli asistanını etkinleştirmek için özel düğme

Meta'nın yapay zeka destekli asistanını etkinleştirmek için özel düğme Mikrofon: Mevcut

Mevcut Sesli Görüşmeler İçin Gürültü Azaltma: Destekliyor

Destekliyor Kamera: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Tek şarjla yaklaşık 8 saat, şarj kutusu ile ek 40 saat

Meta Glasses'ta Kamera Var mı?

Meta Glasses bir kamera ile birlikte geliyor. Bu kamera sayesinde fotoğraf ve video çekmek mümkün hâle geliyor. Şirketin Muse Spark adlı yapay zeka modeli tarafından desteklenen akıllı gözlük, entegre kamera sayesinde de çevredeki nesneleri gerçek zamanlı olarak analiz edip sorularınıza yanıt verebiliyor.

Meta Glasses Mikrofona Sahip mi?

Cihaz, bir mikrofona sahip. Böylece elleriniz serbest bir şekilde telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik gürültü azaltma özelliği de mevcut. Rüzgâr sesini büyük ölçüde bastırdığı ve kullanıcının sesini ön plana çıkardığı belirtiliyor ki bu, dışarıda yürürken, bisiklet sürerken ve benzeri aktivitelerle uğraşırken kaliteli sesli görüşmeler elde edilebileceği anlamına geliyor.

Meta Glasses'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Bu akıllı gözlük, tek şarjla 8 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusu ise ek olarak 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. Sadece bir kez şarj ederek bütün gün kullanmak mümkün değil fakat günün önemli bir kısmında hiç şarj gereksinimi olmadan kullanılabiliyor.

Meta Glasses'ın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Meta Glasses seirsi, üç farklı model içeriyor. Her biri farklı şekillere sahip ve farklı tarzlara hitap ediyor. Meta Adventurer, klasik dikdörtgen tasarıma sahip. Standart ve büyük boy seçenekleri mevcut. Öte yandan Meta Fury, daha dikkat çekici bir görünüme sahip. Çerçevesi ile ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Meta Glasses by Kylie ise ince ve oval çerçeveye sahip. Tahmin edilebileceği üzere Kylie Jenner ile iş birliği içinde geliştirildi.

Meta Glasses'ın Fiyatı Ne Kadar?

Meta Glasses için 299 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 892 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatının vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 29 bin TL'yi bulması muhtemel. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Meta Glasses Türkiye'de Satılacak mı?

Meta'nın yeni akıllı gözlük serisi Meta Glasses'ın Türkiye'de doğrudan satışa sunulması beklenmiyor ancak belirli bir sürenin ardından ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilmesi olası. Bunun haricinde yurt dışından da getirilebilir ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gümrük düzenlemelerini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Meta Glasses, günlük yaşamı oldukça kolaylaştıracak özelliklere sahip. Yapay zeka destekli bir asistanın yanı sıra kamera ve mikrofona sahip olması, çevreyi gerçek zamanlı analiz edip soruları yanıtlamasını mümkün hâle getiriyor. Özellikle yurt dışına gidildiğinde oldukça kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu avantajları göz önünde bulundurarak geniş bir kitlenin ilgisini üzerinde toplayacağını söyleyebilirim.