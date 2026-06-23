Samsung'dan Uygun Fiyatlı Bir Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini bir telefonu için daha kullanıma sundu. Peki güncelleme alan model hangisi? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi Galaxy M07 için yayınladı.
- Güncelleme M075FXXS5CZF2 yapı numarasıyla cihazlara sunuluyor ve şu anda sadece Hindistan'daki modeller için yayında.
- 2,3 GB boyutlarındaki bu güncelleme aynı zamanda Mayıs 2026 yamasını da beraberinde getiriyor.
Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını geçtiğimiz aylarda başlattı. Şirket an itibariyla giriş segment modelleri yeni sürüme geçiriyor. Çok yakında ise dağıtımın tamamen bitmesi bekleniyor. Son gelişmelere göre marka kısa bir süre önce bir modeli daha yeni sürüme geçirdi. İşte merak edilen detaylar!
One UI 8.5 Güncellemesini Alan Samsung Telefonu Hangisi?
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi Galaxy M07 için yayınladı. Yeni sürüm M075FXXS5CZF2 model numarasıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor ve aynı zamanda ilk etapta Hindistan'daki modeller için yayında. Önümüzdeki günlerde ise diğer bölgelerde de kullanıma sunulması ihtimaller dahilinde. Bununla birlikte 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 yamasını da bünyesinde barındırıyor.
Galaxy M07 İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
Android güncellemelerinin dosya boyutu akıllı telefonların segmentine göre değişiyor. Bu kapsamda giriş ve orta segment için genellikle 2-3 GB boyutlarını görüyoruz. Galaxy M07 için yayınlanan Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi de buna benzer şekilde 2,3GB dosya boyutlarına sahip.
Galaxy M07 Kullanıcıları One UI 8.5 Güncellemesini Nasıl Yükleyebilir?
Eğer bulunduğunuz bölgede One UI 8.5 güncellemesi yayınlanırsa telefonunuz size bir güncelleme bildirimi gösterecektir. Yani yeni sürümü yüklemek için yapmanız gereken fazla bir şey yok. Eğer böyle bir bildirim almazsanız Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek güncellemeyi kolay bir şekilde cihazınıza yükleyebilirsiniz.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri Hangileri?
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
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Editörün Yorumu
Samsung'un One UI 8.5 güncellemesi için başlattığı dağıtım çalışmaları neredeyse sonlanmak üzere. Zira şu anda tek odak noktasının geçmiş yıllarda çıkan giriş segment telefonlar olduğunu görüyoruz. Buradan çıkaracağımız anlam ise One UI 9 güncellemesinin dağıtımına çok yakında başlanacağı yönünde.