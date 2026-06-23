Samsung'dan Uygun Fiyatlı Bir Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını geçtiğimiz aylarda başlattı. Şirket an itibariyla giriş segment modelleri yeni sürüme geçiriyor. Çok yakında ise dağıtımın tamamen bitmesi bekleniyor. Son gelişmelere göre marka kısa bir süre önce bir modeli daha yeni sürüme geçirdi. İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesini Alan Samsung Telefonu Hangisi?

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi Galaxy M07 için yayınladı. Yeni sürüm M075FXXS5CZF2 model numarasıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor ve aynı zamanda ilk etapta Hindistan'daki modeller için yayında. Önümüzdeki günlerde ise diğer bölgelerde de kullanıma sunulması ihtimaller dahilinde. Bununla birlikte 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 yamasını da bünyesinde barındırıyor.

Galaxy M07 İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Android güncellemelerinin dosya boyutu akıllı telefonların segmentine göre değişiyor. Bu kapsamda giriş ve orta segment için genellikle 2-3 GB boyutlarını görüyoruz. Galaxy M07 için yayınlanan Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi de buna benzer şekilde 2,3GB dosya boyutlarına sahip.

Galaxy M07 Kullanıcıları One UI 8.5 Güncellemesini Nasıl Yükleyebilir?

Eğer bulunduğunuz bölgede One UI 8.5 güncellemesi yayınlanırsa telefonunuz size bir güncelleme bildirimi gösterecektir. Yani yeni sürümü yüklemek için yapmanız gereken fazla bir şey yok. Eğer böyle bir bildirim almazsanız Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek güncellemeyi kolay bir şekilde cihazınıza yükleyebilirsiniz.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri Hangileri?

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesi için başlattığı dağıtım çalışmaları neredeyse sonlanmak üzere. Zira şu anda tek odak noktasının geçmiş yıllarda çıkan giriş segment telefonlar olduğunu görüyoruz. Buradan çıkaracağımız anlam ise One UI 9 güncellemesinin dağıtımına çok yakında başlanacağı yönünde.