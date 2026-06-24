Samsung'un Çok Beklenen Akıllı Saati Sızdı! Neredeyse Fark Yok

Samsung, yakında birçok yeni ürün tanıtacağı iddiasıyla gündemden düşmüyor. Bu doğrultuda her gün farklı sızıntılar ortaya çıkıyorken şirketin katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte yeni akıllı saatlerini de duyurması bekleniyor. Galaxy Watch Ultra 2 ve Watch 9 modelleriyle karşımıza çıkacak teknoloji devi, yakın zamanda bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik öncesinde merakla beklenen Samsung Galaxy Watch 9 modelinin tasarımı gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy Watch 9 Tasarımı Nasıl Olacak?

Birkaç hafta sonra tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Watch 9'un ortaya çıkan tasarımına baktığımızda açıkçası geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Watch 8 ile neredeyse hiçbir fark bulunmadığını görüyoruz. Klasik yuvarlak ekran ve kareye yakın gövde tasarımı korunuyor. Hatta saatin alt kısmında yer alan sensörler de büyük ölçüde aynı görünüyor. Ortaya çıkan tasarımı siz de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İddiaya göre akıllı saat, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyut seçeneğiyle satışa sunulacak. 40 mm'lik model daha kompakt bir tasarıma sahipken, özellikle ince bilekli kullanıcılar için uygun olacak. 44 mm'lik versiyon ise daha geniş bir ekran sunacak. Hâliyle kasa boyutu da daha büyük olacak.

Her iki model de Bluetooth ve LTE bağlantı seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Renk seçeneklerine baktığımızda ise 40 mm modelin krem ve grafit, 44 mm modelin ise grafit ve gümüş renkleriyle geleceği görülüyor.

Samsung, Neden Tasarımda Yenilik Yapmıyor?

Peki Samsung'un yeni akıllı saatinde tasarım açısından neden bir yenilik olmayacak? Bunun en önemli sebebi mevcut tasarımın kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından zaten beğeniliyor olması. Bir akıllı saatten tasarım anlamında çok daha fazlasını beklemek de pek mümkün değil. Samsung da bunun farkında ve klasik saat görünümünü korumayı sürdürüyor.

Ayrıca şirket, tasarımda ciddi bir değişiklik yapmak isterse bunun için bir çalışma yürütmek zorunda kalacak. Bu da hem Ar-Ge hem de üretim maliyetlerini artıracak ve saatin fiyatına yansıyacaktır. Öte yandan Samsung, önceki model olan Galaxy Watch 8 kullanıcılarının mevcut kordon ve aksesuarlarını yeni modelde de kullanabilmesini istiyor.

Samsung'un tasarım tarafında yenilik yapmayacağı iddia edilse de aynı durum donanım tarafı için de geçerli değil. Öyle ki Galaxy Watch 9'un selefine kıyasla daha güçlü olması bekleniyor. Peki Samsung Galaxy Watch 9'un özellikleri neler olacak?

Samsung Galaxy Watch 9 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 40 mm modelde 1,34 inç sAMOLED (438x438 piksel), 44 mm modelde 1,47 inç sAMOLED (480x480 piksel) ekran, 327 ppi piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık

40 mm modelde 1,34 inç sAMOLED (438x438 piksel), 44 mm modelde 1,47 inç sAMOLED (480x480 piksel) ekran, 327 ppi piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon Wear Elite

Qualcomm Snapdragon Wear Elite Bağlantı: Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC ve LTE seçenekleri

Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC ve LTE seçenekleri Sensörler: Kalp atış hızı sensörü, EKG, BIA vücut analizi sensörü, SpO₂ (kan oksijeni) sensörü, sıcaklık sensörü ve hareket sensörleri

Samsung Galaxy Watch 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Watch 9'un resmî tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Ancak güvenilir sektör kaynaklarına göre 22 Temmuz 2026'da düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Birkaç gün sonra ise piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu arada Galaxy Watch 9'un yanı sıra Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin de aynı etkinlikte duyurulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy Watch 9 modelinde tasarım çizgisini selefiyle büyük ölçüde koruyacak olmasına açıkçası pek şaşırmadım. Benim de beklentim zaten tasarımdan ziyade donanım tarafındaki yükseltmeler. Zaten akıllı saat dünyasında artık ciddi tasarım değişikliklerinden çok sağlık özellikleri, performans ve pil ömrü yükseltmeleri daha çok ön plana çıkıyor. Samsung Galaxy Watch 9 beklentileri karşılayabilirse en iyi akıllı saatler arasına girebilir.