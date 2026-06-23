Apple'ın Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu İşte Böyle Görünecek!

Apple nihayet katlanabilir telefon pazarına giriş yapacak. Şirketin iPhone Ultra olarak isimlendirilecek ilk katlanabilir telefonuyla ilgili bugüne dek çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Son yaşanan gelişmelerse markanın yeni modelinin tasarımıyla ilgili akıllardaki soru işaretlerini tamamen gideriyor. Peki iPhone Ultra nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

iPhone Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

FPT isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan son video Apple'ın yaklaşan katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın tasarımını gözler önüne seriyor. Buna göre yeni model geçmiş sızıntılardaki gibi geniş ekranlı bir yapıyla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. Bu da cihazın iki adet kameraya sahip olacağı iddialarını doğruluyor diyebiliriz.

Modelin dış ekranı ince çerçevelere sahip olacak. Hatta burada bir adet selfie kamerasının da bulunduğunu belirtelim. Ürünün iç ekranı ise çok daha etkileyici görünüyor. Bunu biraz daha açarsak telefonun ana ekranı sol üst köşeye yerleştirilmiş ikinci bir selfie sensörüne ev sahipliği yapıyor. Ek olarak iç ekranın çerçevelerinin de fazlasıyla ince olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu telefonu satın alan kullanıcılar ekran alanı konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacak.

Buradaki bir diğer önemli detay katlanabilir telefonların büyük bir kısmında yaşanan katlanma izi. Bu gibi modellerde ekranı açtığınızda tam ortada dikey bir katlanma izi görüyorsunuz. Ancak FPT'nin iddiasına göre iPhone Ultra'da böyle bir durum söz konusu olmayacak. Burada şirketin özel olarak geliştirilmiş bir menteşe tasarımı kullanacağı söyleniyor.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'dan şu ana dek iPhone Ultra ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bugüne dek ortaya çıkan iddialara göre katlanabilir telefon bu yılın eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılacak diyebiliriz. Kullanıcıların standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e gibi modeller için ise 2027'nin başına kadar beklemesi gerekecek.

iPhone Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Ultra'nın fiyatı biraz cep yakabilir. Zira iddialara göre katlanabilir telefonun 2000 dolar (92.925 TL) ile 2500 dolar (116.157 TL) arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bunlara Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek sırasıyla 189.556 TL ve 236.945 TL'ye karşılık geliyor. Öte yandan bu vergili fiyatları bilgilendirme amacıyla verdiğimizi belirtelim. Eğer cihaz Türkiye'de satışa sunulursa Apple'ın yerel fiyatlandırma uygulama ihtimali söz konusu olabilir. Bu da ürünün bu fiyatlardan daha ucuza satışa çıkabileceği anlamına geliyor.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı.

: 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı. Boyutlar : Kapalıyken 9,5 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık

: Kapalıyken 9,5 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık İşlemci : A20 Pro çip

: A20 Pro çip Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Bağlantı: Apple üretimi C2 modem

Apple üretimi C2 modem Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Kamera : Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran)

: Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran) Güvenlik : Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var.

: Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var. Menteşe Yapısı: 0.15 mm derinliğinde katlanma izi

Editörün Yorumu

iPhone Ultra'nın tasarımını fazlasıyla beğendim. Akıllı telefon bu kapsamda kısa ama geniş bir yapıyla karşımıza çıkacak. Bu da özellikle dizi/film izleyen ve mobil oyun oynayan kullanıcılar için ideal olacak diyebilirim. Şirket, cihazın özelliklerinde de herhangi bir kesintiye gitmemiş. Eğer ürün sızıntılardaki gibi teknik özelliklere sahip olursa kullanıcıları fazlasıyla memnun eder diye düşünüyorum.