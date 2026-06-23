Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonları Gökkuşağını Kıskandıracak!

Samsung’un yakın zamanda tanıtması beklenen üç katlanabilir akıllı telefonu için geri sayım başladı. Bu modeller sırasıyla Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 olacak. İki kitap tarzı ve bir kapaklı katlanabilir telefondan oluşan seri hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ise en iyi katlanabilir telefonlar arasına girecek üç modelin renk seçenekleri gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Krem

Grafit

Lavanta

Fıstık Yeşili

İddiaya göre geniş ekranlı tasarımıyla dikkat çekecek Galaxy Z Fold 8; krem, grafit, lavanta ve fıstık yeşili renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece modelin toplam dört farklı renk seçeneği sunacağını söyleyebiliriz. Karşılaştırmak gerekirse geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7; gölge mavisi, gümüş, siyah ve mint renkleriyle satışa sunulmuştu. Tabii renk seçenekleri farklılıkları nedeniyle iki modelden birine daha iyi veya daha kötü demek mümkün değil.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Krem

Grafit

Gölge Yeşili

Gölge Moru

Geçen yılki Galaxy Z Fold 7 gibi klasik katlanabilir telefon tasarımıyla gelecek Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra; krem, grafit, gölge yeşili ve gölge moru renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın bir selefi bulunmadığı için ise geçen yılki modelin renk seçenekleri hakkında bir bilgi veremiyoruz.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Krem

Grafit

Mint

Pembe

Kapaklı/dikey katlanabilir Samsung Galaxy Z Flip 8’in krem, grafit, mint ve pembe renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy Z Flip 7 ise mint yeşili, gölge mavisi, gece siyahı ve mercan renkleriyle satışa sunulmuştu.

Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8'in temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı iddia ediliyor. Ancak şu an için bu resmiyet kazanmış değil. Samsung cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Güvenilir sektör kaynakları ise temmuz ayını işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un bu yıl tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonları için ortaya çıkan renk seçenekleri modellerin oldukça dikkat çekici renklerle geleceğini gösteriyor. Şahsen özellikle Galaxy Z Fold 8 ve Z Fold 8 Ultra’daki yeşil rengi ve Z Flip 8’deki pembe seçeneği oldukça merak ediyorum.