Samsung Galaxy S24 Serisinin Ön Sipariş Avantajları Belli Oldu!

Samsung Galaxy S24'ün çıkış tarihine muhtemelen sadece birkaç hafta kalmışken, şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonlarının ön sipariş avantajlarına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

Önceki yıllarda olduğu gibi 17 Ocak'ta üç akıllı telefonun piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bunlar Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra olacak.

Temel modelin 128 GB ve 256 GB depolama yapılandırmalarıyla geleceğini, S24 Plus'ın 256 GB ve 512 GB varyantlarında mevcut olacağını ve en üst düzey Ultra'nın 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerine sahip olacağını ve bu maksimum depolama seçeneğinin doğrudan Samsung'dan satın alımlara özel olacağını iddia eden çok sayıda Galaxy S24 teknik özellik söylentisini sizlere aktarmıştık.

Güney Kore blogu Naver'de yayınlanan bir gönderiye göre ön sipariş verenler için depolama alanı başlıca önemli bir bonus olacak gibi görünüyor.

Ön Siparişle Daha Fazla Depolama Alanına Sahip Olunabilecek

Samsung ile ilgili haber ve sızıntılar konusunda iyi bir geçmişe sahip olan Naver kullanıcısı Landsk'e göre Samsung, beklenen üç modelden herhangi birini ön sipariş verenlere ekstra ücret ödemeden çift depolama alanı sunacak.

Bu esasında yeni bir taktik değil. Şirket hem son Galaxy S ve Galaxy Z Flip ve Fold serileri hem de en iyi Samsung telefonlarının önceki nesilleri için benzer tekliflerle kullanıcıların karşısına çıkmıştı ancak bu fırsatların küresel olarak mı yoksa yalnızca belirli pazarlarda mı geçerli olacağı belli değil.

Paylaştığı detayların "ilgili bir şirket kaynağından" geldiğini iddia eden Landsk'in Galaxy S24 ön sipariş tekliflerinde yer alacağını söylediği şey sadece bonus depolama alanı değil.

Önceki nesil Galaxy S telefonlarında da gördüğümüz gibi Samsung'un Samsung Galaxy Watch ve yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy Buds FE için indirim kuponları sunacağı bildiriliyor.

Gönderide indirimin hangi Galaxy Watch modeli için geçerli olacağı belirtilmese de şirketin belirli pazarlarda belirli bir telefonla birlikte satın alındığında indirim sunduğu saatlerin, mevcut nesil Samsung Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 olduğu varsayılıyor.

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