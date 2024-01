Samsung, Galaxy S24 Serisiyle Mobil Cihazlarda Yapay Zeka Dönemini Başlatıyor!

Samsung'un açıklamasına göre, Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcı deneyimini temelden değiştiren bir çağa öncülük ediyor.

Galaxy S24 serisi, hemen her deneyimde yapay zeka kullanarak akıllı çağrı ve metin çevirilerinden, fotoğrafların mükemmelleştirilmesine kadar çeşitli özellikler sunuyor.

Samsung CEO'su TM Roh, Galaxy S24'ün dünya ile bağlantıyı dönüştürdüğünü ve gelecek on yılın mobil teknolojisine öncülük ettiğini belirtti.

Roh, "Galaxy AI, inovasyon geleneğimiz ve kullanıcı alışkanlıklarımızla şekillendirildi. Dünya genelindeki kullanıcılara yeni olanaklar sunması için Galaxy AI'ı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Samsung Türkiye CEO'su Jeff Jo ise Galaxy S24'ün mobil cihaz kullanımını yeniden tanımladığını belirterek, "Galaxy AI, günlük yaşamı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini şekillendiren bir dönüm noktasıdır ve bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Galaxy S24 serisi, "iletişimi" geliştirmeyi amaçlayan yapay zeka özellikleri sunuyor. Dil bariyerini aşarak iletişimi kolaylaştıran Galaxy S24, yurt dışındaki bir öğrenci veya iş arkadaşı ile sohbet etmeyi veya başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yapmayı kolaylaştırıyor.

"Chat Asistanı", resmi mesajlar yazma veya etkili sosyal medya başlıkları oluşturma yeteneği sağlıyor. Samsung Notes, "Not Asistanı" ile özetler sunarak notları düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

"Ses Kaydı Asistanı" ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne teknolojilerini kullanır. Bu özelliklerle Galaxy S24, kullanıcılara iletişimde, not almakta ve ses kayıtlarını işlemede yeni deneyimler sunuyor.

Galaxy S24 serisinin ProVisual Engine'i, yapay zeka destekli kapsamlı bir araç paketi sunarak kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkarıyor. Yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System, uzaktan çekimlerde bulanıklığı ortadan kaldırıyor ve 50MP sensörüyle net ve detaylı görüntüler sağlıyor.

