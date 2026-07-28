Xbox'tan Müjde: Konsolda Satın Aldığınız Ubisoft Oyunları Artık PC'de Bedava!

Xbox kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla oyunseverleri bir hayli sevindirdi. Şirket Ubisoft ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde bundan böyle konsolda satın alınan dijital oyunların PC versiyonlarının ücretsiz verileceğini duyurdu. Peki bu yeni düzende hangi oyunları ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz? İşte tüm detaylar!

Konsolda Dijital Satın Aldığınız Xbox Oyunlarını PC'de Nasıl Ücretsiz Oynayebileceksiniz?

Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin bir Xbox konsolunuz var ve mağazadan dijital bir Ubisoft oyunu satın aldınız. Bunu yaptıktan sonra PC başına geçiyorsunuz ve Ubisoft Connect uygulamasını açıyorsunuz. Platform bu aşamada kesinlikle Ubisoft Connect'in en güncel sürümünü kullanmanız gerektiğinin altını çiziyor.

Ubisoft Connect uygulamasını açıp Xbox bağlantılı hesabınızla giriş yapmanız yeterli. Tüm süreç aslında bu kadar basit. Bu aşamadan sonra Ubisoft Connect arka planda Xbox hesabınızı otomatik olarak kontrol ediyor ve satın aldığınız Ubisoft oyunlarını kütüphanenize ekliyor. Sonrasında herhangi bir ek ücret ödemeden oyunları indirip oynayabiliyor.

Süreç sadece bununla da sınırlı değil. Xbox'ın açıklamasına göre oyunların yanı sıra konsolda satın aldığınız DLC gibi ek içeriklere de PC tarafında ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir istisna var. Oyun içi para birimleri ve tek kullanımlık eşyalar bu platformlar arası aktarıma dahil edilmiyor.

PC'de satın aldığınız oyunları konsolda ücretsiz oynama imkanınız yok. Xbox'ın açıklamasına göre bu yeni ortaklık sadece konsoldan PC'ye doğru işliyor.

Konsolda Dijital Satın Aldığınızda Hangi Xbox Oyunlarını PC'de Ücretsiz Oynayabileceksiniz?

Xbox tarafında açıklanan listeye baktığımızda Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Skull and Bones ve Watch Dogs Legion gibi popüler oyunların olduğunu görüyoruz. Yani bu oyunları daha önce konsoldan dijital olarak satın aldıysanız PC tarafında da en ufak bir ücret ödemeden oynayabileceksiniz.

Listedeki oyunları daha önceden satın alan Xbox konsol sahipleri için ise dağıtım kademeli olarak yapılacak. Xbox bu kapsamda söz konusu oyunların ücretsiz PC versiyonların 4 Ağustos'a kadar kullanıcıların hesaplarına tanımlanacağını duyurdu.

İşte liste;

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

Editörün Yorumu

Xbox'ın bu yeni hamlesini gerçekten çok beğendim. Açıkçası ben de bir Xbox Series S sahibiyim. Daha önce satın aldığım Ubisoft oyunlarını PC'de oynayabilmek için tekrar para ödemem gerekiyordu. Ancak bu durum an itibarıyla değişti. Artık söz konusu oyunlar PC'de de herhangi bir ek ücret ödenmeden oynanabilecek. Bu gelişmenin, özellikle konsolunu satıp bilgisayara geçen oyuncular için oldukça ideal olduğunu düşünüyorum