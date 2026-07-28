Spiderman: Brand New Day Filmine Özel BMW iX3!

Daha önce birçok kez filmlerde otomobil reklamlarının yapıldığını görmüştük. Bunun son örneği ise çok yakında vizyona girecek olan Spiderman: Brand New Day filminde olacak. Yapılan açıklamaya göre BMW iX3 ve 5 Serisi modelleri yeni Spiderman filminde sadece görünmeyecek, iki modelin de filmde önemli rolleri olacak.

BMW iX3 ve BMW 5 Serisi Spiderman Filminde Nasıl Rol Alacak?

Spiderman: Brand New Day filmi vizyona girmeye hazırlanırken BMW, iX3 ve 5 Serisi modellerinin de filmde yer alacağını aktardı. Daha önceki reklamlarda araçlar filmler içinde sadece arka planda görünürken, Bavyeralı üretici için ise bu durumda biraz daha farklı olacak. Şirket her iki modellerinin de hikayenin önemli bir parçası olacağını ifade ediyor.

Alman üretici Spiderman: Brand New Day filminde kullanacağı araçlar ile yeni teknolojilerini filmseverlere gösterme niyetinde. BMW iX3 ve 5 Serisi'nin filmde nasıl bir rol alacağı ise merak konusu. Bu modelleri sunduğu teknolojiler ile Peter Parker'ın hayatını kurtarırken görebiliriz.

Spiderman Filmi İçin Özel Üretilen BMW iX3 Hangi Özelliklere Sahip?

BMW iki modelini Spiderman: Brand New Day'de yer alacağını açıklamasının yanı sıra filme özel bir iX3 de ortaya çıkardı. BMW iX3 Flow - Spiderman Brand New Day olarak adlandırılan modelden sadece bir tane üretildi. BMW'nin özel versiyonu dinamik grafikler ve renk değiştirebilen E Ink Prism teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Sunulan tenoloji ile araç üzerinde çeşitli grafikler sunan BMW iX3'ün Spiderman'in çevikliği ve sinematik dünyasından ilham alınarak tasarlandığı ifade ediliyor. Alman üretici bu özel versiyonun filmin dünyasının bir parçası olarak tasarlandığını belirtiyor. BMW iX3 Flow - Spiderman Brand New Day, filmin galasının ardından Münih'teki BMW Welt merkezinde eylül ayına kadar sergilenecek.

BMW Spiderman Filmi İçin Kullanıcılarına Ne Sunuyor?

BMW'nin Spiderman filmi için yaptığı etkinlikler bunlarla sınırlı değil. Alman üretici uygun BMW donanıma sahip kullanıcılara belirli pazarlarda araçların ekranlarında Spiderman temalı özel bir animasyon sunacak. 27 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında sunulacak olan bu özellike BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 ve X kullanan, uygun donanıma sahip araçlarda görülebilecek.

Editörün Yorumu

BMW yeni iX3 modeli ile elektrikli SUV piyasasına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Yeni model sunduğu özellikle ve menzili ile oldukça iddialı. Bavyeralı üretici Spider filminde de aracına önemli bir rol alarak filmseverlerin de gönlünü kazanmak istiyor gibi görünüyor. Bakalım BMW iX3 ve 5 Serisi filmde hangi şekilde karşımıza çıkacak?