Bir Yerli Otomobil Daha: Peugeot Rifter

Tofaş ve Stellantis ortaklığı genişlemeye devam ediyor. Tofaş, Stellantis'in K0 modellerinin ardındanda K9 olarak sınıflandırılan küçük hafif ticari modellerinin üretimine de başladı. Fiat Doblo ve Citroen Berlingo'nun üretimine başlayan şirket son olarak Peugeot Rifter'ın da ülkemizde üretileceğini duyurdu.

Peugeot Rifter Nerede Üretilecek?

Peugeot, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Rifter modelinin Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretileceğini duyurdu. Stellantis ile Tofaş'ın yaptığı ortaklık sonucunda Peugeot Expert Van ve Expert Traveller'ın ardından Rifter da 'Made in Türkiye' damgasına kavuşmuş oldu.

Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, Rifter’ın Türkiye’de üretilecek olmasının markanın ülkeye duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Kaplan, Türkiye’nin Peugeot için yalnızca güçlü bir pazar değil, aynı zamanda stratejik bir üretim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Peugeot Rifter'ın Satışları Ne Durumda?

İlk olarak 1996 yılında Partner modeli ile C segment hafif ticari araç pazarına giren Peugeot, 2019 yılında Rifter modeli ile karşımıza çıktı. O günden bu yana Rifter adı ile satılan model, Peugeot’nun C segmenti hafif ticari araç ailesindeki en önemli oyuncularından birisi konumunda.

Peugeot, 2003 yılından bu yana Partner, Partner Tepee, Rifter ve Partner Van modellerinden oluşan C segmenti hafif ticari araç grubunda toplam 213 bin 921 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu satışların 67 bin 404 adedini Rifter modeli oluşturuyor. Fransız üretici, 2026 yılının ilk 6 ayında Türkiye hafif ticari araç pazarında 11 bin 527 adet satış gerçekleştirirken satışların 8 bin 350 adedinde Peugeot Rifter imzası bulunuyor.

Peugeot, Tofaş fabrikasında üretime başlaması ile birlikte pazardaki gücünü artırma niyetinde. Şirket hem profesyonel kullanıcılar hem de geniş aileler için sunduğu ürün gamını güçlendirmeyi ve hafif ticari araç pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Yeni model segmentteki diğer rakiplerinin yanı sıra Fiat Doblo ve Citroen Berlingo pazar yarışına girecek.

Editörün Yorumu

Tofaş özellikle Egea'nın üretimi bitmesi ile Stellantis için bir hafif ticari araç üretim merkezi hâline gelmiş durumda. Şirket hem K0 hem de K9 modelleri ile önemli ihracat rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Peugeot Rifter da elde edeceği 'Yerli Üretim' damgası ile Türkiye pazarındaki iddiasını önemli ölçüde artırabilir.