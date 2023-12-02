Samsung Galaxy S24 Serisine Dair Yeni Detaylar: Standart Model Almayı Düşünenlere Üzücü Haber!

Samsung, 17 Ocak'ta düzenleyeceği tahmin edilen, Galaxy S24'ün lansmanının gerçekleştirileceği Unpacked etkinliğine hazırlanıyor. Yeni seriden baş döndürücü yükseltmeler beklenmese de şirketin seriyi farklılaştırmak adına birkaç değişiklik yapacağı söylentiler arasında.

Son dönemde bir dizi sızıntı duymuş olsak da bunlar arasında en net olanı bugün Windows Report'tan geldi.

Samsung Galaxy S24 Serisi Ne Yeniliklerle Geliyor?

Yeni sızıntıya göre Galaxy S24 Ultra, telefoto noktasında 5x yakınlaştırmalı 50MP kamera ile gelecek. Standart ve Plus modelleri önceki seriye kıyasla daha büyük pillere sahip olacak ve tüm seride yeni yapay zekâ özellikleri yer alacak.

Yeni telefonlar mesajları gerçek zamanlı olarak tercüme edebilecek, görüntü düzenlemede yardımcı olmak için üretken yapay zekâ sunacak ve daha iyi arama özellikleri sergileyecek. Yeni yapay zekâ özellikleri daha iyi bir soğutma çözümü gerektirecek. Bu nedenle serideki tüm telefonlar yeni ve daha büyük bir soğutma sistemi ile gelecek.

Başlangıçta yalnızca Galaxy S24 Ultra'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyordu ancak daha sonraki söylentiler her üç modelin de alüminyum çerçeveyi değiştirebileceğini ortaya koymuştu. Bugünkü rapor ise sadece Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kenarlara sahip olacağını söylüyor.

Önceki söylentilerde de belirtildiği gibi telefonlar muhtemelen siyah, gri, mor ve sarı renklerde gelecek ancak Samsung bunlar için farklı pazarlama isimleri kullanacak.

Standart Galaxy S24, Exynos 2400 İşlemci ile Gelecek

Rapordaki belki de en şaşırtıcı bilgi ise standart Galaxy S24'ün Exynos 2400 tarafından desteklenecek olması. Standart model şirketin kendi işlemcisi tarafından desteklenirken, diğer iki model ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 tarafından desteklenecek.

Exynos'un sıkıntılarla dolu geçmişi göz önüne alındığında kullanıcılar standart modeli satın alma konusunda daha çekimser bir yaklaşım sergileyebilir.

Peki sizin Samsung Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.