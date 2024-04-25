Samsung, Talepleri Karşılamakta Zorlanıyor: Galaxy S24 Kapış Kapış Satılıyor!

Samsung, Galaxy S24 serisini bu yılın başında satışa sunmaya başladığından beri büyük bir ilgiyle karşılaşmaya devam ediyor. Son yaşanan durum ise daha önce çok nadir duyduğumuz türden bir şey.

ABD, Hindistan ve Güney Kore'de yüksek satış rakamlarına ulaşan telefon modeli, Samsung'un üretim hızını da artırmasına vesile oldu. Ancak bir sorun var ki Samsung, artan taleplerden dolayı zorluk yaşamaya başladı. Şirketin talepleri karşılamakta zorlandığı iddia ediliyor.

Pakistan'dan Galaxy S24 Serisine Büyük İlgi

Bloomberg'in aktardığına göre Pakistan'da Galaxy S24 serisine yönelik yoğun bir talep var. Dünyanın en kalabalık beşinci ülkenin de Pakistan olduğunu hesaba katarsak, akıllı telefon üreticileri için önemli bir pazar yeri olduğunu söylemek mümkün.

Galaxy S24'ün montajının Pakistan'da yapıldığı belirtiliyor. Ülkede iPhone'ların da oldukça pahalı olması kullanıcıları Samsung'a daha kolay yönelmesini sağlıyor. Bu durumda stokların ülke genelinde tükenmiş olmasına da şaşırmamak gerekiyor.

Samsung ise satışları yeniden başlatmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini söylediği açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Samsung Electronics, müşterilerimizin talebini karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor ve satışların kısa sürede devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Pakistan'daki insanların yüksek fiyatlı telefonlardan kaçarak daha uygun fiyatlı cihazlara yönelmesi Samsung'un en büyük avantajlarından biri oldu. Talebin bu kadar yüksek olması ile şirketin talebi karşılamakta zorluk yaşaması da Samsung'un Galaxy S24 ile istediğine gerçekten ulaşmış olduğunu gösteriyor.