Samsung Galaxy S24 Ultra'ya Düşme ve Çizilme Testi Yapıldı (Video)

Geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtılan Samsung Galaxy S24 Ultra için düşme ve çizilme testi yapıldı. Peki, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan yeni telefon dayanıklılık testini başarıyla geçebildi mi?

Samsung Galaxy S24 Ultra İçin Dayanıklılık Testi Videosu Paylaşıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından 17 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen etkinlik kapsamında Samsung Galaxy S24 serisi tanıtıldı. Üç farklı modelden oluşan seride öne çıkan Galaxy S24 Ultra'nın ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu.

PBKReviews tarafından yapılan test ile beraber telefonun düşme ve çizilmeye karşı ne kadar dayanıklı olduğu belli oldu. 5 dakika 34 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle belirli bir yükseklikten telefonun düşmesi sağlandı.

Corning Gorilla Glass Armor teknolojisini içeren telefonda ciddi bir hasar meydana gelmedi ancak kenar ve köşe kısımlarında biraz hasarlar oluştu. Cihazın düz ekrana sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Telefon çizilme testinde de oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Dolayısıyla Corning Gorilla Glass Armor isimli ekran koruma teknolojisinin çizilmelere karşı daha iyi koruma sağlıyor gibi görünüyor.

Samsung marka yeni akıllı telefon modelinin dayanıklılık konusunda sergilediği performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.