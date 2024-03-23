Samsung Galaxy S24 Ultra’nın S Pen’ine Şikayet Yağıyor: Çok Kötü Koktuğu Söyleniyor!

Galaxy S24 Ultra, kaliteli kamerası, yüksek çözünürlüklü ekranı ve yapay zeka gibi özellikleri sayesinde çokça tercih edilen bir ürün. Ekran üzerine yazı yazmaya ve çizim yapmaya olanak tanımanın yanı sıra S24 Ultra'nın S Pen'i ekran görüntüsü yakalamaya, fotoğraf çekmeye ve ses oynatımını ayarlamaya olanak sağlıyor.

Fakat son zamanlarda S Pen ile ilgili bir sorun gündeme geldi. Kullanıcıların şikayetlerine göre, S Pen'den rahatsız edici bir yanık kokusu yayılıyor.

Reddit kullanıcısı LatifYil, Galaxy S24 Ultra'nın S Pen'i ile ilgili şu yorumu paylaştı:

''Galaxy S24 Ultra'daki S Pen'im çok kötü kokuyor. Ya hassas bir burnum var ya da bu ürün yanıyor. Lütfen deli olduğumu söyleyin.''

Bu Koku Kullanıcıları Endişelendirmeli mi?

Bu gönderi sonrası kokuyu fark etmeyen kullanıcılar da ekstra dikkat etmeye başlayarak şikayetçi olmaya başladı. Başka bir kullanıcı şu yorumu yaptı:

''Meraktan az önce kendiminkini kokladım ve evet yanmış plastik gibi kokuyor.''

Bir Samsung moderatörü, S Pen'iyle ilgili endişe duyan herkese endişelenmeleri gereken bir şey olmadığını temin etti. Telefonun iç bileşenlerinin ürettiği ısı, kalemin kılıfındayken plastik kalem ucunun ısınması sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Arabanın koltukları ve plastik parçalarının güneşli bir günde koku yaydığı, ancak sıcaklık normale döndüğünde bu hissin geçtiğini söyleyerek araba ve kalem arasında benzetme yaptı.

Bu sorun yalnızca Galaxy S24 Ultra'nın S Pen'i ile sınırlı değil. Bazı Galaxy S23 Ultra ve S22 Ultra kullanıcıları da S Pen'lerinin yanık bir koku yaydığını bildirdi. Bu tarz eski model ürünlere sahip kullanıcılar işlevsel herhangi bir sorun yaşamadıklarını da belirtiyorlar. Bu nedenle Samsung moderatörleri endişelenecek hiçbir şey olmadığını vurguluyor.

Ayrıca, kokunun bazı kullanıcılar için yeni teknoloji hissi verdiği de belirtiliyor. Fakat kokuya tahammül edemeyen kullanıcılara S Pen'in silodan çıkarılması ve bir süre dışarıda bırakılması öneriliyor. Bu sayede koku ortadan kalkıyor.