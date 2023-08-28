Samsung Galaxy S24 Ultra Ekranından Yeni Detaylar: Daha Parlak ve Daha Büyük!

Samsung en son katlanabilir modellerini piyasaya sürdü ancak her zaman olduğu gibi hâlâ elinde önemli bir amiral gemisini daha saklı tutuyor ve önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesinden önce yeni bir sızıntı Galaxy S24 Ultra'nın önemli bir ekran yükseltmesi getireceğini detaylandırıyor.

Galaxy akıllı telefonlar genellikle en iyisi olmasa da en iyiler arasında yer alan ekranlarıyla övülür ancak Samsung'un kendi amiral gemileri son sürümlerde bu konuda biraz geride kaldı.

Galaxy S23 Ultra, 6,8 inçlik büyük ve canlı bir AMOLED ekrana sahip ancak ekran parlaklığı 1.750 nit ile sınırlı. Bu esnada yine Samsung yapımı bir ekran kullanan iPhone 14 Pro Max, 2.000 nit'e ulaşabiliyor. Oppo Find X6 Pro ise 2.500 nit değerine ulaşabiliyor.

Samsung, Galaxy S24 Ultra ile Bu Alanda Rakiplerini Yakalayacak

Exclusive: Galaxy S24 Ultra about 6.8" (actual 6.78") screen, 3120x1440, 19.5:5, peak brightness 2500nit. pic.twitter.com/8I1UtTkyaY — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023

Görünüşe göre Galaxy S24 Ultra 6,8 inç AMOLED ekranı koruyacak ancak daha parlak bir 2.500 nit panele sahip olacak. Bu, mevcut modele göre önemli bir yükseltme olacak.

Ayrıca yeni söylentiler ekran çözünürlüğünün 3120×1440 olarak değişeceğini iddia ediyor, bu da en boy oranına döküldüğünde daha geniş bir ekranla geleceğini ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy S24 serisinin 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki sizin Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.