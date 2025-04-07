Samsung Galaxy S25 Edge Fiyatıyla Cep Yakacak!

Samsung, Ocak ayında tanıttığı Galaxy S25 serisiyle birlikte seriye sonradan dahil olacak yeni modeli Galaxy S25 Edge’i de teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. İnce ve zarif tasarımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken bu yeni cihaz, henüz raflardaki yerini almamış olsa da hakkında çıkan söylentilerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Son olarak Galaxy S25 Edge'in fiyatına dair önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Bir e-ticaret sitesinde yer alan listeleme, cihazın İtalya’daki satış fiyatını gün yüzüne çıkardı.

Galaxy S25 Edge, Avrupa'da 1.362 Euro'dan Başlayan Fiyatlarla Satışa Sunulacak

Ünlü İtalya merkezli çevrim içi alışveriş platformu Zanetti, geçtiğimiz saatlerde yaşanan teknik bir hata nedeniyle henüz satışa sunulmayan Galaxy S25 Edge'i platformunda herkese açık şekilde listeledi. Listelemeye göre S25 Edge'in 256 GB'lık versiyonu 1.362 euro'dan satışa sunulurken, 512 GB'lık versiyonu 1.488 euro'ya alıcı bulacak.

Eğer bu fiyatlar doğrulanırsa, Galaxy S25 Edge’in serinin tepe modeli olan S25 Ultra ile benzer bir fiyat aralığında konumlanacağı görülüyor. Galaxy S25 Ultra İtalya’da yaklaşık 1.349 euro fiyatla satışta ve Türkiye’de vergilerle birlikte 73 bin TL civarında alıcı buluyor. Güncel kur seviyesi ve vergi oranları dikkate alındığında, Galaxy S25 Edge’in de Türkiye'de 70 ila 80 bin TL arasında bir fiyatla satışa sunulması muhtemel görünüyor.

Yeni modelin resmi fiyat bilgisi ve çıkış tarihi için şimdi gözler Samsung’dan gelecek açıklamada. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...