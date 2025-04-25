En Ucuz Tesla Modeli Türkiye'de! %10 ÖTV İndirimiyle Geliyor

Tesla'nın Türkiye'deki en uygun fiyatlı modeli olacak olan Model Y SR, sonunda satışa çıktı.

Tesla Türkiye'den Berk Tezveren, beklenen duyuruyu şöyle yaptı: "Uzun zamandır sabırla beklenen an geldi! Yeni Model Y SR RWD, bugün saat 17:00 itibarıyla envanter sayfamızda satışta olacak!"

Tesla Model Y SR Türkiye'de! İşte Teknik Özellikleri

Yeni Model Y, hem ön hem de arka bölümde yapılan küçük ama etkili tasarım değişiklikleriyle öne çıkıyor. Ön kısımda farları birbirine bağlayan ince LED şerit, arkadaysa şerit şeklindeki aydınlatma sayesinde daha modern ve keskin bir görünüme kavuşmuş. Akustik camlar sayesinde iç mekândaki gürültü azaltılmış, elektrikli arka koltuklar tek tuşla yatırılabiliyor.

Tesla, yeni Model Y ile birlikte fren sisteminde de farklı bir yaklaşıma geçmiş. Araç, fren pedalına yapılan baskıya göre rejeneratif frenlemeyi ne zaman kullanacağını veya fiziksel frenleri ne zaman devreye sokacağını kendisi belirliyor. Böylece sürüş daha verimli hale gelirken, fren disklerinin ömrü de uzuyor.

Frenleme sisteminin iki bağımsız hidrolik devresi var. Biri sürücünün, diğeri ise otonom sistemin kontrolünde. Bu yapı sayesinde manuel ya da otonom sürüş fark etmeksizin daha öngörülebilir ve yumuşak bir frenleme yapılabiliyor.

250 kW Şarj Desteği

Aracın teknolojik altyapısında da ciddi yenilikler var. Vites kolu kaldırılmış, bunun yerine ekran üzerinden kontrol edilen yeni bir vites seçici entegre edilmiş.

Arka yolcular için küçük bir ekran eklenmiş ve RGB ambiyans aydınlatma sistemiyle kabin daha da zenginleştirilmiş. 16 hoparlörlü güçlü ses sistemi, 250 kW'a kadar hızlı şarj desteği ve soğutmalı koltuklar da yeni modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Tek motorlu Model Y SR'nin 19 inç jantlı versiyonu 593 km, 20 inç jantlı olanı ise 559 km menzil sunuyor. Hızlanma verileri de hiç fena değil; tek motorlu SR versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor. Şu anda performans odaklı bir versiyon bulunmasa da geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor.

Tesla Model Y SR Türkiye Satış Fiyatı

Aylar süren bekleyişin ardından aracın Türkiye fiyatı netleşti ve 1.909.116 TL olarak açıklandı. Aracın vergisiz fiyatı ise 1.408.790 TL. %10 ÖTV dilimine giren bu versiyon, saat 17:00 itibarıyla Tesla'nın envanter sayfasında önceden yapılandırılmış araçlar arasında yerini aldı.