Ultra İnce Samsung Galaxy S25 Edge Performans Testinde!

Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 serisini tanıttı. Firma bu etkinlikte Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri ile birlikte ultra ince olmasıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge'i de gözler önüne serdi. Sadece 6.4 mm kalınlığa sahip olduğu söylenen telefonun tüm özellikleri açkılanmadı. Önümüzdeki aysa satışa sunulacağı söyleniyor.

Satışa sunulması için çok bir zaman kalmamışken cihaz, Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Peki Samsung, yeni modelinin inceliği için performanstan ödün verdi mi? İşte Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench raporu!

Samsung Galaxy S25 Edge Geekbench Performans Testinde

SM-S937N model numarasıyla Geekbench veri tabanında görüntülenen cihazın Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağı ortaya çıktı. Serinin diğer üyeleri de bu yonga setine sahip. Telefonun performans bilgilerine baktığımızda ise tek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 2.969 ve 9.486 puan aldığını görüyoruz.

12 GB RAM ile geleceği söylenen Galaxy S25 Edge'in Android 15 üzerinde çalışması bekleniyor. Buna göre en güncel yazılım ile yüksek bir deneyim sunabileceğini söyleyebiliriz. Peki telefonun fiyatı ne kadar? Yakın zamanda gerçekleşen bir sızıntıya göre fiyat listesi şu şekilde olacak;

12 GB RAM + 256 GB depolama : 1.200 - 1.300 euro

: 12 GB RAM + 512 GB depolama: 1.300 - 1.400 euro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S25 Edge modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.