Samsung Galaxy S25 Edge, Bu Yönüyle Rakibi iPhone 17 Air'i Sollayacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Galaxy S25 serisini tanıttı. Marka, yeni amiral gemilerinin yanı sıra seriye dahil olacak ve özellikle ince yapısı ile fark yaratacak S25 Edge isimli yeni bir modelin de duyurusunu yaptı.

Samsung, gerçekleştirdiği lansmanda yeni cihazını bir süreliğine sergiledi. Ancak özellikleri ile ilgili resmi bir bilgi vermedi. Bu bağlamda Galaxy S25 Edge ile ilgili hala birçok söylenti teknoloji gündemini meşgul ediyor. Bu söylentilerden sonuncusu ise telefonun kamera özelliklerine ışık tutuyor.

Yeni Galaxy S25 Edge Ultra Geniş Açılı Kamerayla Gelecek

Galaxy Unpacked etkinliğinde ilk kez sergilenen yeni Galaxy S25 Edge, serideki diğer modellere kıyasla daha ince ve modern bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Telefon, bu tasarımıyla çok büyük olasılıkla Apple'ın eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 17 Air modeliyle rekabet edecek. Zira bu cihaz da diğer iPhone 17 modellerine göre çok daha ince olacak.

İddialara göre bu iki cihaz, sahip olduğu ince tasarımıyla bazı dezavatanjları da beraberinde getirecek. Özellikle telefonların kamera alanında bazı önemli özelliklerden feragat edeceği bildiriliyor. Ancak son gelen haberlere göre Samsung, bu alanda Apple'dan daha güçlü bir konumda olacak.

Yeni Samsung Galaxy S25 Edge'in ikili bir arka kamera modülüne sahip olacağını biliyoruz. Güvenilir kaynaklarü, bu modülün 200 MP çözünürlüklü bir ana kamera ve ultra geniş açılı bir sensörden oluşacağını belirtiyor. Öte yandan iPhone 17 Air'in yalnızca bir kamerayla geleceğini işaret eden birçok iddia mevcut. Üstelik Apple cephesinin Samsung'un aksine yüksek çözünürlüklü bir sensör kullanması beklenmiyor.

Bu konuda konuşulan bilgilerin hala birer iddia olduğunu da belirtelim. nisan ayında cihazın piyasaya sürülmesi ile birlikte S25 Edge'in kamera tarafında nasıl bir performans gösterdiğini anlamış olacağız. Bununla birlikte ancak iPhone 17 Air'ın piyasaya sürüleceği eylül ayında iki telefonu karşılaştırabiliriz.

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