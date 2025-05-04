Samsung Galaxy S25 Edge İçin Geri Sayım Başladı! Teknik Özellikleri ve Fiyat Listesi Ortaya Çıktı

Samsung, yakında yeni Galaxy S25 Edge modeliyle karşımıza çıkacak. Telefonla ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak cihazın neler sunacağı bir kez daha ortaya çıktı. İşte beklenen Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri ve fiyatı!

Beklenen Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri ve Fiyatı

Güvenilir bir kaynaktan son gelen bilgilere göre Galaxy S25 Edge, 6.7 inç AMOLED ekranla gelecek. 3120 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek bu ekran, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunacak.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak cihaz, 12 GB RAM'e sahip olacak. Depolama alanı içinse 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulacak. Öte yandan telefon 3900 mAh'lik bataryadan güç çekecekken, modelin arka tarafında OIS destekli 200 MP ana kamera yer alacak. Buna 12 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön taraftaysa 12 MP çözünürlükte özçekim kamerası bizleri karşılayacak.

Beklenen Galaxy S25 Edge özellikleri arasında Android 15 tabanlı One UI 7 işletim sistemi, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 veya yapay zeka destekli araçlar da bulunacak.

Son olarak Samsung Galaxy S25 Edge için iddia edilen fiyat listesi şu şekilde;

Samsung Galaxy S25 Edge 12 GB RAM + 256 GB: 1.249 euro

Samsung Galaxy S25 Edge 12 GB RAM + 512 GB: 1.369 euro

13 Mayıs'ta duyurulacak model, Çin ve markanın ana vatanı Güney Kore'de 23 Mayıs'ta, ABD ve diğer ülkelerde ise 30 Mayıs'ta satışa sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un yeni telefonundan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.