Samsung'un Eski Telefon Serisine One UI 7 Güncellemesi Geldi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy S21 serisi için One UI 7 güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modelleri, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy S21 Serisi Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, 2021 yılında satışa sunulan Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modelleri için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yayınladı. One UI 7, Galaxy S21 serisi için son büyük Android güncellemesi oldu. Bu telefonların başka Android güncellemesi alması beklenmiyor.

3.5 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme ilk etapta Güney Kore'de sunuldu ancak çok yakında diğer ülkeler için de sunulacaktır. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.

Sunduğu yenilikler ve gelişmiş özellikler nedeniyle kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan One UI 7 kısa süre önce Galaxy S23 FE modeli için yayınlanmıştı. 5 GB dosya boyutuna sahip güncelleme Android 15, One UI 7 ve Nisan 2025 güvenlik yaması içeriyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 isimli katlanabilir telefonların da One UI 7 güncellemesine kavuşacağı öne sürülmüştü. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra isimli tabletler de söz konusu güncellemeye sahip olacak.