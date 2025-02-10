Samsung Galaxy S25 Edge'in iPhone 17 Air'i Kıskandıracak Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisiyle birlikte bir süpriz yaptı ve S25 Edge modelini duyurdu. Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iddia edilen iPhone 17 Air'e rakip olarak konumlandırılan bu telefon, ultra ince yapısıyla dikkat çekti. Ancak yeni Edge, S25 ailesinin diğer modelleriyle satışa çıkmadı.

Bu nedenle özellikleri konusunda şimdilik çok fazla fikre sahip değiliz. Neyse ki her popüler telefonda olduğu gibi söylentiler devreye girdi ve Samsung Galaxy S25 Edge ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. İşte S25 Edge özellikleri!

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri

İddialara göre Samsung Galaxy S25 Edge, Dynamic AMOLED 2X ekran teknolojisiyle karşımıza çıkacak. Bu panel 2.600 nit pik parlaklığı ve 1-120 Hz değişken yenileme hızı sunarak güneşli günlerde bile akıcı bir deneyim sunacak. Telefonun yaz ayalarında çıkacacağını göz önünde bulundurursak bu oludkça kritik.

Şirket bu ekranı ise Gorilla Glass Victus 2 ile koruyacak. Kemara tarafında ikili bir dizilim kullanacak olan telefon, 200 MP ana kamera ve 50 MP geniş açılı lens bulunacak.. Performansa baktığımızda tıpkı serinin diğer üyeleri giib Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite'i görüyoruz. Ancak burada önemli bir sorun var.

Snapdragon 8 Elite oldukça güçlü bir işlemci ve bunun yük altında ısınma gibi doğal bir sonucu var. S25 Ultra gibi telefonlar bu sorunu buhar odası adı verilen soğutma çözümleri ile ortadan kaldırırken, Galaxy S25 Edge'de nasıl bir çözüm kullanılacağı bilinmiyor.

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy S25 Edge, 5.84 mm kalınlığında olacak. 3.900 mAh büyüklüğünde bir pil ve diğer özellikleri düşündüğümüzde soğutma için yeterli alanın nasıl bulunacağı merak konusu. Buradan yola çıkarak telefonun yüksek yük altında hızlı ısınabileceğini söylemek mümkün.

Cihazda, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu bulunması bekleniyor. Ayrıca, stereo hoparlörler de yine bu modelde bizleri karşılayacak. Cihazın fiyatı henüz net değil. Ancak Galaxy S25+'dan daha pahalı, Galaxy S25 Ultra'dan ise daha uygun fiyatlı olabileceği tahmin ediliyor.