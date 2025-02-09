Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar!

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi Galaxy S25 serisi ile kullanıcıların beğenisine sundu. Hemen ardından ise kullanıcılar, bu sürümün kendi telefonlarına gelmesini heyecanla beklemeye başladı. Peki Samsung'un One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonları hangisi? İşte detaylar!

Android 15'li One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy Telefonlar

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın beta sürecine Galaxy S24 serisi ile başladı. S24 modellerinden birine sahip olan ve ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Kore ya da Hindistan'da yaşayan kullanıcılar bu beta sürecine katılabiliyor. Ne yazık ki Türkiye'de yaşayan Galaxy sahiplerinin de beklemesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu bekleme süresinin ne kadar olacağı ve güncelleme takvimi tam olarak bilinmese de 2025'te Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefonların hangileri olacağı biliniyor. Güncelleme konusunda Apple ile arayı kapatan Samsung, Galaxy S, Z, A, M ve F serisinde yer alan pek çok model için güncelleme sunacak.

Galaxy S Serisi : Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22 ve Galaxy S21 (FE modelleri dahil).

: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22 ve Galaxy S21 (FE modelleri dahil). Galaxy Z Serisi : Galaxy Z Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3.

: Galaxy Z Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3. Galaxy A Serisi : Galaxy A73, A55, A54, A53, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A15, A14, A05, A05s.

: Galaxy A73, A55, A54, A53, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A15, A14, A05, A05s. Galaxy M Serisi : Galaxy M55, M54, M53, M35, M34, M33, M15.

: Galaxy M55, M54, M53, M35, M34, M33, M15. Galaxy F Serisi: Galaxy F55, F54, F34, F15.

Elbette ki Samsung sadece telefon üretmiyor. Galaxy Tab modelleri de şirketin güncelleme listesinde. Şu an için 11 tablet, teknoloji devinin Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellem listesinde:

Galaxy Tab Serisi: Galaxy Tab S9, S9+, Ultra, FE, FE+, Tab S8, S8+, Ultra, Tab A9, A9+, Tab S6 Lite (2024).

Telefonuma One UI 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Samsung net bir güncelleme takvimi duyurmadı. Ancak şirketin yukarıdaki modellerin çoğuna 2025'in ilk çeyreğinde güncelleme sunmayı planladığı biliniyor. Ocak, Şubat ve Mart 2025'i kapsayan bu dönemde Şubat ayının ortalarında olduğumuzu göz önünde bulundurursak, "One UI 7.0 güncellemesi ne zaman çıkacak?" sorusuna "yakında" cevabını verebiliriz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak telefonlar listesinde yer alıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.