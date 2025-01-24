Samsung Galaxy S25 Edge'in Şarj Hızı Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy S25 serisini tanıttığı Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 Edge modelini de duyurdu. Gelişmeleri yakından takip edenlerin bildiği üzere ön gösterimi gerçekleştirilen bu model henüz satışa sunulmadı.

Galaxy S25 Edge Hızlı Şarj Konusunda Geride Kalıyor

Çin'in 3C veritabanına eklenen yeni bir kayıt cihazın hızlı şarj yeteneklerini gün yüzüne çıkardı. SM-S9370 model numarası ile kayıtlara geçen Galaxy S25 Edge'in, 25W maksimum şarj hızına sahip olacağı belirtiliyor.

Bu standart model yani Galaxy S25 ile aynı. Galaxy S25 Plus ve S25 Ultra modelleri ise 45W hızlı şarj desteğine sahip. Pil kapasitesi henüz doğrulanmazken 3.000-4.000 mAh aralığında bir batarya bekleniyor.

Diğer modellere kıyasla neden düşük? sorusunun cevabı ise oldukça basit: Telefon çok daha ince bir yapıda olduğu için daha büyük bir bataryayı sığdırmak mümkün değil.

Nisan ayı içerisinde sınırlı sayıda bölgede satışa sunulması beklenen Galaxy S25 Edge, 6.6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekrana sahip olacak.

Galaxy S25 serisinin diğer üyeleri gibi Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak olan telefon, 200 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel ikinci kamera ile gelecek.