Phone 17 Air'e Rakip Olacak Ultra İnce Samsung Galaxy S25 Edge Duyuruldu!

Samsungi, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 ailesini tanıttı. Her ne kadar şirket merakla beklediğimiz S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini gösterse de sürpriz bir duyuru daha geldi. Şirket 2025 model amiral gemisi modellerine ek olaral Galaxy S25 Edge modelini de duyurdu. Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken Galaxy S25 Edge, Apple’ın bu yıl tanıtması beklenen iPhone 17 Air modeline doğrudan rakip olacak.

Samsung Galaxy S25 Edge Duyuruldu

Galaxy S25 Edge, 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülecek. Bu tarih, Samsung’un Apple’ın iPhone 17 Air modelinden önce ultra ince bir akıllı telefon çıkarmasını sağlayacak. Henüz cihaz hakkında sınırlı bilgi paylaşılmış olsa da, Galaxy S25 Edge’in Galaxy S25 serisinin daha ince bir versiyonu olacağı kesinleşti.

Samsung, Galaxy S25 Edge’i S25 Ultra’nın altında bir fiyat etiketiyle sunmayı planlıyor. Bu durum, cihazın orta segment bir ürün olarak konumlanacağını ve ince tasarım nedeniyle bazı özelliklerden feragat edileceğini gösteriyor.

Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 17 Air modelinin, 5.5 mm ile 6 mm arasında değişen bir kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Bu, iPhone 17 Air’i Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu yapacak. Ancak bu ince tasarım, daha düşük batarya kapasitesi ve tek lensli bir arka kamera gibi sınırlamalar getirebilir.

Buradaki sorun ise oldukça basit. Telefon daha ince olduğunda içerisinde daha az alan olacağı için çoğu parça sığmayacak. Bu formu benimseyen akıllı telefon üreticileri kritik olan parçaların yapı ve şekillerini değiştirerek uyum sağlayabiliyor. Ancak iPhone 16 Pro Max ya da Galaxy S25 Ultra kadar bir alan olmadığı için tasarruf edilmesi gerekiyor.

Galaxy S25 Edge’in, tasarım odaklı bir cihaz olmasına rağmen, Samsung’un Galaxy serisindeki performans standardını koruması bekleniyor. Cihazın tam özellikleri henüz açıklanmasa da, Galaxy S25 ailesinin diğer modelleri gibi güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir telefonun ince olması sizin için işlevsel özelliklerden daha mı önemli? Örneğin daha büyük bir batarya mı yoksa daha ince bir tasarım mı sizin ilginizi çekiyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.