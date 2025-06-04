Samsung Üzgün: Ultra İnce Telefonun Satışları Dibi Gördü!

Samsung, mayıs ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Galazy S25 Edge modelini duyurdu. Ultra ince tasarımıyla akıllı telefon dünyasında dikkat çekmeyi başaran cihaz, rakip şirketlere bile ilham oldu. Ancak görünen o ki Samsung, bu ilgiye rağmen satışlardan pek de memnun değil.

Samsung Galazy S25 Edge Satışları Beklenenin Altında Kaldı

Galaxy S25 Edge ile gelirlerini artırmayı hedefleyen Güney Kore merkezli şirketin beklentilerinin altında kaldı. Öyle ki sektör kaynaklarına göre hayal kırıklığı yaşayan firma, bu telefona benzer ultra ince tasarıma sahip yeni bir model bile üretmeyebilir.

Aslında Samsung, satışların beklentilerin altında kaldığını resmi olarak açıklamıyor. Ancak attığı adımlarla bunu açıkça gösteriyor. İlk olarak bazı ülkelerde ön sipariş ve lansman indirimlerini sürekli artırdı. İkincisi ise şirketin ana vatanı Güney Kore'de ön sipariş rakamlarını paylaşmadı. Bu, Samsung için alışılmadık bir durum ve işlerin yolunda gitmediğine dair güçlü bir işaret.

Samsung Galaxy S25 Edge Teknik Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB (microSD yok)

İşletim Sistemi: Android 15 (One UI 7)

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz LTPO, 2.600 nit tepe parlaklık

Arka Kamera: 200 MP ana kamera (OIS), 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4.800 mAh, 65W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

Boyutlar: 158.2 x 75.6 x 5.8 mm

Ağırlık: 163 gram

Malzeme: Titanyum çerçeve, Gorilla Glass Ceramic 2 ön/arka

Su ve Toz Direnci: IP68

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Diğer Özellikler: Ekran içi parmak izi, stereo hoparlör, yapay zeka destekli kamera, Android 15 güncelleme garantisi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galazy S25 Edge modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.