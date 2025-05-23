A101 Ucuz Samsung Galaxy A55 ve Galaxy Tab A9 Satıyor

A101 marketlerde bu hafta uygun fiyat etiketine sahip Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy Tab A9, Philips 24 inç oyuncu monitörü, JBL kulaklık, Mibro akıllı saat, LG OLED akıllı televizyon ve daha birçok teknolojik ürün satılıyor.

A101'de Satılan Samsung Galaxy A55 ve Galaxy Tab A9'un Fiyatı

A101'de Samsung Galaxy A55 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi de mevcut.

A101'de Samsung Galaxy Tab A9 modelinin 64 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 899 TL fiyata satılıyor. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan tablet, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük sunuyor. Tablette 5100 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 4 bin 999 TL fiyata sahip Philips 24 inç oyuncu monitörü, 2 bin 199 TL fiyatlı JBL kulaklık, 3 bin 499 TL fiyata sahip Wiky çocuk akıllı saati, 849 TL fiyatlı Mibro T1 akıllı saat satılıyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 50 bin 999 TL fiyata sahip LG 75" 4K OLED akıllı televizyon, 25 bin 999 TL fiyatlı Samsung 55" 4K LED akıllı televizyon ve 9 bin 699 TL fiyata sahip Awox 50" 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon da bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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