Bütçe Dostu Galaxy Z Flip 7 FE Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Ucuz katlanabilir telefon satın almak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7 FE performans testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni katlanabilir telefonun bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-F761N model numarasına sahip olan katlanabilir telefon tek çekirdek testinde 1.930 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.276 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinin sonuçlarına göre Galaxy Z Flip 7 FE modelinde Exynos 2400 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor.

Daha önce telefonun Exynos 2400e veya Exynos 2500 işlemcisine sahip olacağı iddia edilmişti. Geekbench testi ise telefonun Exynos 2400 ile birlikte geleceğini gözler önüne serdi. Bu işlemci Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde tercih edilmişti.

İddiaya göre Galaxy Z Flip FE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı özelliklere sahip olabilir.