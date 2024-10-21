Samsung Galaxy S25 İçin Tasarlanan Ekran Koruyucuları Ortaya Çıktı: Çerçevesi Olup Olmadığını Anlayamayacaksınız!

Samsung'un gelecek yılın başlarında tanıtacağı yeni Galaxy S25 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serinin ana modeli Galaxy S25 için tasarlanan bazı ekran koruyucularının görüntüleri internerte sızdırıldı. Söz konusu ekran koruyucuları telefonun tasarımı hakkında önemli bilgiler içeriyor. Detaylar haberde.

Yeni Galaxy S25, Samsung

'un En İnce Çerçeveli Akıllı Telefonlarından Biri Olacak!

Lansman tarihinin yaklaşması ile birlikte teknoloji gündemini meşgul etmeye başlayan yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Samsung Galaxy S25 ile ilgili yeni bir sızıntı daha yaşandı. Sektörel kaynaklar serinin ana modeline ait olduğu söylenen bir ekran koruyucusunu gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan görüntüler yaklaşan akıllı telefonun oldukça ince bir çerçeve sahip olacağı iddialarını doğrular nitelikte.

Ekran koruyucusuna ait görselleri incelediğimizde, Galaxy S25'in Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en ince çerçeve tasarımına sahip cihazlardan biri olacağını anlayabiliyoruz. Bununla birlikte daha öncesinde ortaya çıkan telefonun selefi S24'e kıyasla daha yuvarlatılmış kenarlarla geleceği iddiasını da sızdırılan ekran koruyucularının tasarımında fark etmek mümkün.

Ultra ince çerçevesi ile daha şık bir tasarım çizgisini benimseyecek yeni Samsung Galaxy S25, aynı zamanda yuvarlatılmış kenarlarıyla kullanıcılara daha konforlu bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Geçmişte ortaya çıkan sızıntılara göre yeni cihaz, inceltilmiş çerçevesi sayesinde dah büyük bir ekran boyutu sunacak. İddialar cihazın 6.2 inçlik bir panel ile geleceğini öne sürüyor. Takip eden günlerde yaklaşan seri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni Galaxy S25'in tasarımını beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım...