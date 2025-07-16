Samsung'un Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Kanlı Canlı Ortaya Çıktı: Tasarımı Göz Dolduruyor!

Samsung, geçtiğimiz günlerdeki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Şirket, dikkatini şimdi de merakla beklenen Galaxy S25 serisinin son üyesi Galaxy S25 FE modeline çevirdi. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan özellikleriyle gündeme gelen bu yeni telefon, şimdi de ortaya çıkan tasarımıyla konuşuluyor.

Bilmeyenler için, geçtiğimiz ay Samsung Galaxy S25 FE'nin CAD tabanlı render görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu görseller resmi tasarım olmasa da, sızıntılar ışığında telefonun genel görünümünü ortaya koyuyordu. Şimdiyse cihazın canlı bir görseli internete düştü. Yeni görselin çözünürlüğü düşük olsa da, telefon hakkında daha önce konuşulan iddiaları doğrular nitelikte.

Galaxy S25 FE'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan Samsung Galaxy S25 FE görseli , daha önceki tasarım sızıntılarını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı telefonun yepyeni bir renk seçeneğini de gözler önüne seriyor. Buna göre, yeni telefon uzun süredir Samsung cephesinde görmediğimiz bir şekilde beyaz renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Cihazın genel hatlarına değinecek olursak, sade ve şık bir görünüm bizleri karşılıyor. Yeni S25 serisinden aşina olduğumuz, birbirinden bağımsız konumlandırılmış üç sensörlü bir kamera modülüne sahip olan S25 FE, ana model Galaxy S25'e benzer bir çerçeve yapısıyla geliyor. Ayrıca cihazın delikli ön kamera tasarımıyla oldukça yüksek bir ekran-gövde oranına sahİp olduğu söylenebilir.

Galaxy S25 FE Özellikleri

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S25 FE'nin teknik özellikleri hakkında bazı önemli detaylar sızdırıldı. İddialara göre bu cihaz, 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın Corning Gorilla Glass Victus+ teknolojisiyle korunacağı da gelen bilgiler arasında.

Telefonun kalbinde ise Exynos 2400 işlemci bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, toplamda 10 adet çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Bunlar, bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520.

Enerji tarafında ise Galaxy S25 FE, 4900 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek ve 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S24 FE modelinde 4700 mAh batarya ve 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Cihazın Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle kutudan çıkması beklenirken , 8 GB RAM'e sahip olacağı bildiriliyor. Depolama seçenekleri ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sıralanıyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda, Galaxy S25 FE'nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor: 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak.

Tasarım ve boyutlar açısından da yenilikler var. Telefonun 190 gram ağırlığında ve 7.4 mm kalınlığında olması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy S24 FE'nin 8.0 mm kalınlığında ve 213 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S25 FE'nin muhtemel teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü,120Hz yenileme hızlı, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Exynos 2400

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto lens

Ön Kamera: 12 MP

Ağırlık:190 gram

Yeni telefonun bu yıl eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Lansman etkinliği ile birlikte Galaxy S25 FE modelinin tüm detaylarına hakim olmayı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!