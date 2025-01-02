Samsung, Yeni Galaxy S25 Serisinde Fiyat Artışına Gidebilir!

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy S25 serisini tanıtmasına oldukça az bir süre kaldı. Bugüne kadar pek çok spekülasyonun gündeme geldiği telefonlar hakkında ortaya atılan son iddia yeni cihazları satın almayı planlayan kişileri üzecek cinsten.

Aktarılanlara göre Samsung, yeni Galaxy S25 serisi ile birlikte sevilen modellerine zam yapacak. Fiyat artışının nedeni ise cihazlarda kullanılacak işlemcilerin yüksek maliyeti.

Galaxy S25 Serisi, Snapdragon 8 Elite İşlemcisi Nedeniyle Zamlı Gelecek

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un 22 Ocak tarihinde tanıtacağı yeni Galaxy S25 serisi hakkında en çok merak edilen konulardan biriyse yaklaşan cihazların fiyatı. Bu konu ile ilgili olarak aktarılan son bilgiler, yeni S25 modellerinin, Snapdragon 8 Elite işlemcisi sebebiyle yüksek bir fiyatla satışa sunulacağını işaret ediyor.

Bilmeyenler için Samsung, ilk etapta yeni serisinde kendi ürettiği son nesil Exynos işlemcilerini kullanmayı hedefliyordu. Ancak şirket, yonga setlerinin üretiminde büyük bir verimlilik sorunu yaşadı. Bunun üzerinde uzun yıllardır sıkı müşterisi olduğu Qualcomm'un kapsını çalan Samsung, firmanın yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi adına beklemediği bir maliyetle karşılaştı.

Gelen son bilgilere göre Qualcomm, yeni üst düzey Snapdragon 8 Elite işlemcisi için Samsung'dan adet başına 190 dolar gibi yüksek bir ücret talep ediyor. Yeni seri için tek çaresi Qualcomm işlemciler olan Güney Koreli firmanın bu durumda Galaxy S25 serisi ile birlikte telefonlarına önemli bir oranda zam yapmak zorunda kalacağı bildiriliyor.

Yeni modellere uygulanacağı iddia edilen zam ile ilgili net bir rakam şimdilik ortalarda yok. Ancak Samsung'un yüksek işlemci maliyetinden kurtulması için 100 dolar bandında bir fiyat artışına gideceği söyleniyor.

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