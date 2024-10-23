Galaxy S25 İşlemcisi Nasıl Olacak? İşte Yeni Bilgiler

Samsung'un yeni amiral gemilerine ev sahipliği yapacak olan Galaxy S25 serisinin tanıtımı yaklaştıkça yeni detaylar ortaya çıkıyor. Galaxy S24 serisi ABD ve Çin gibi ülkelerde Snapdragon diğer bölgelerde ise Exynos işlemci ile satışa sunuldu.

Serinin en güçlü modeli olan Galaxy S24 Ultra ise tüm ülkelerde Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. Bazı kullanıcılar Samsung'un Exynos işlemciden tamamen kurtulmasını isterken bazıları Exynos işlemcileri savunuyor. Ancak genel tabloya baktığımızda Qualcomm işlemciler şu anda Exynos'u geride bırakıyor.

Galaxy S25 Serisinde Sadece Qualcomm İşlemci Olacak

Galaxy S25 serisinde de benzer bir strateji izlenmesi bekleniyordu. Tahminler Galaxy S25 Ultra'nın aynı şekilde sadece Qualcomm Snapdragon işlemci ile geleceği, diğer modellerin ise Qualcomm ve Samsung Exynos işlemci seçeneklerine sahip olacağı yönündeydi.

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon 8 Elite kullanılacak. Samsung'un 3 nm fabrikasyon sürecinde beklediği başarıyı sağlayamadığı ve kalite sorunları nedeniyle üretimde istikrarsızlık yaşandığı için Exynos 2500'den vazgeçtiği iddia ediliyor.

Bu Samsung'un yeni amiral gemilerinde Exynos işlemci kullanmaktan vazgeçtiğine dair üçüncü iddia ve bu nedenle artık kesin gözüyle bakabiliriz.