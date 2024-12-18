Samsung Galaxy S25 Serisinin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: iPhone Katili Geliyor

Samsung cephesinin merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 ile ilgili önemli gelişmeler var. Şimdiye kadar hakkında pek çok spekülasyonun konuşulduğu yeni seri, son olarak sızdırılan lansman tarihi ile gündeme geldi.

Markanın her yıl en az iki kez düzenlediği ve genellikle ilkinde yeni Galaxy S modellerini duyurduğu Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi, lansman için hazırlanan bir posterin sızdırılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Galaxy S25 Serisi 22 Ocak'ta Tanıtılacak

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce Samsung'un İtalya'da yayınlamak için hazırladığı yeni bir etkinlik duyurusu afişine ulaşmayı başardı. Söz konusu afiş, hepinizin bildiği üzere yeni S25 serisinin tanıtılacağı yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğine işaret ediyor. Görseli incelediğimizde ise etkinliğin 22 Ocak'ta gerçekleşeceğini bildiren bir ifadeyle karşılaşıyoruz.

Bu bağlamda, yeni Galaxy S25 modellerinin 22 Ocak tarihinde tanıtılacağını söyleyen iddiaların epey güç kazandığını söyleyebiliriz. Ek olarak, Samsung'un geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği Unpacked etkinliklerini de benzer günlerde düzenlediğini belirtelim. Yine de Samsung cephesinden konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmediğini de söylemek gerek.

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