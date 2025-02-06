Samsung, Galaxy S25 Satışlarıyla Rekora Koşacak!

Teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi için belirlediği satış hedefi 40 milyon adet olarak açıklandı. Galaxy S24 serisinin 37 milyonluk satış başarısını aşmak isteyen Samsung, yeni modellerinde yazılım ve performansa daha fazla odaklanıyor.

Popüler analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Samsung'un Galaxy S25 serisi için belirlediği sevkiyat hedefi 40 milyon adet civarında dolanıyor. Şirket, Galaxy S24 serisinde 37 milyon satışa ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı. Bu kez de %10'luk bir artış istiyor.

Ön sipariş rakamlarına göz attığımızda bu hedefin çok da uzakta olmadığını açıkça görüyoruz. Samsung, Güney Kore'de 1,3 milyon adet Galaxy S25 ön siparişi alarak yeni bir rekora imza attı. Bu rakam, Galaxy S24 serisinin aynı dönemde aldığı ön siparişlerden %7 daha fazlasına tekabûl ediyor.

Galaxy S25 Serisinin Etkisi Oldukça Büyük

Galaxy S25 serisi ilk duyurulduğunda, bazı kullanıcılar donanım tarafında büyük yenilikler olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşamıştı. Ta ki cihazı bir kez ellerine alıncaya dek. Bu modellerin sunduğu deneyimden memnun olanların sayısı oldukça etkileyici.

Galaxy S25 serisinde en büyük geliştirmelerin en büyüğü yazılım kanadındandı. Her ne kadar donanım açısından büyük bir yenilik olmasa da, elinde One UI 7.0 diye bir koz var.

Arayüzü tamamen yenileyen bu güncelleme sayesinde animasyonlar ve geçişler çok daha akıcı ve stabil hale geldi.

Samsung'un En Güçlü İşlemcisi Snapdragon 8 Elite For Galaxy Sahnede

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri, Qualcomm'un 3nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Elite For Galaxy işlemcisiyle görücüye çıktı.

Bu yeni çipset, tek çekirdek performansında iPhone 16 Pro serisine yetişirken, çoklu çekirdek performansında Apple'ın en yeni amiral gemisini bile geride bırakıyor. Grafik işlemcisi tarafında ise büyük bir güç artışı sağlanmış durumda.

Tüm modellerde standart olarak 16 GB RAM bulunuyor. Daha önceki modellerin giriş seviyelerinde yalnızca 8 GB RAM vardı.

Samsung, Galaxy S25 serisinin Android ekosisteminde en uzun yazılım desteğine sahip olacağını açıkladı. Tüm modeller, 7 büyük Android güncellemesi alacak. Yani 7 yıl boyunca cihazınız yazılımsal anlamda güvende.

Sizce Samsung 40 milyon satış hedefine ulaşabilecek mi? Yaptığı yenilikler rakiplerini geride bırakması için yeterli mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz!