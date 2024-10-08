Yeni İddia Samsung, Galaxy S25 Serisinde Dimensity 9400 İşlemcisini Kullanacak!

Akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleriyle tanınan Samsung'un gelecek yılın başlarında tanıtacağı Galaxy S25 serisi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Aktarılan iddialara göre, şirketin yaklaşan yeni Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus modelleri Exynos ve Snapdragon işlemcilerinden mahrum kalacak. Detaylar haberde.

Samsung Yüksek Maliyeti Nedeniyle S25 Serisinde Snapdragon Yerine Dimensity 9400 İşlemcisini Tercih Edebilir!

Daha öncesinde amiral gemisi telefonlarında yüksek performans sağlayan Qualcomm marka işlemcileri veya kendi geliştirdiği Exynos yonga setlerini kullanan Samsung, yeni Galaxy S25 serisinde farklı bir yaklaşımı benimseyebilir. Sektörel kaynakların iddialarına göre şirket, bahsi geçen işlemcilerin yetersiz ve yüksek maliyetli olması nedeniyle farklı işlemcileri tercih edebilir.

Edilinen bilgilere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Snapdragon 8 Gen 4'ün yüksek maliyetli olması nedenilye serinin S25 ve S25 Plus modellerinde kullanmama kararı aldı. Şirketin, bunun yanı sıra kendi ürettiği yeni Exynos 2500 isimli yonga setinin düşük üretim verimi sebebiyle yeni cihazlarında tercih etmeyeceği bildiriliyor.

Güvenilir kaynaklar, dev firmanın bu durumda serinin Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde MediaTek marka işlemcileri kullanacağını öne sürüyor. İddialara göre söz konusu cihazlar markanın yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'ten güç alacak. Söylentilerin doğru olması durumunda yeni cihazların MediTek işlemcilerle nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.

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