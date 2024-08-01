Samsung Galaxy S25 Serisinin Yeni Detayları Ortaya Çıktı! Kamera ve Yapay Zekada Çok İddialı

Samsung, dün gerçekleştirdiği ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde merakla beklenen Galaxy S25 serisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Şirket yöneticileri, yeni serinin amiral gemisi modellerinde önemli yükseltmeler yapacaklarını teyit etti.

Samsung MX Başkan Yardımcısı Daniel Araujo'nun açıklamalarına göre, Galaxy S25 serisi, özellikle kamera ve ekran özellikleri konusunda önemli yenilikler sunacak. Peki bunlar neler? İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S25 Serisi İddialı Özellikleri Neler?

Toplantıda yeni serinin modellerinde önemli yükseltmeler yapacaklarını teyit edildi. Özellikle Galaxy S25 Ultra modelinde, daha yüksek çözünürlüklü ve gelişmiş özelliklere sahip kameraların yer alacağı söyleniyor. Sızıntılara göre, S25 Ultra'da 50MP 3x ve 50MP ultra geniş kameraların yer alması bekleniyor.

Ekran konusunda ise, özellikle Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinde Gorilla Glass Victus'un daha gelişmiş bir versiyonunun kullanılması bekleniyor. Böylelikle ekranların çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı olması hedefleniyor.

Galaxy S25 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2500 işlemcilerinden güç alacak. Hatta bazı modellerde MediaTek yonga setlerinin kullanılabileceği de konuşuluyor. Ayrıca, Galaxy S25 Ultra modelinde 16GB RAM'in standart olarak gelmesi bekleniyor.

Samsung, sadece bunlarla kalmıyor. Galaxy S25 serisiyle birlikte yapay zeka alanında da önemli adımlar atıyor. Galaxy AI ekosistemini genişleten şirket, cihazların daha akıllı ve kişiselleştirilebilir olmasını hedefliyor.

Samsung Galaxy S25 serisi için güçlü işlemciler, gelişmiş kameralar, daha büyük ekranlar ve yapay zeka destekli özellikler, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Ancak serinin tüm modellerinde bu özelliklerin aynı şekilde yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil. Yakın zamanda yapılacak resmi açıklamalarla daha detaylı bilgilerin ortaya çıkması beklaniyor.