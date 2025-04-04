Samsung Galaxy S25 Ultra 2033'e Kadar Güncelleme Alacak!

Samsung’un bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir görsel, cihazın uzun bir süre boyunca Android güncellemesi alacağını gösteriyor.

Yapılan paylaşıma göre yeni amiral gemisi telefon, 2033 yılına kadar güncelleme almaya devam edecek. Bu da cihazın Android 23 sürümünü bile destekleyeceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra 8 Yıl Boyunca Android Güncellemesi Alabilir

Yapılan paylaşımı ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde, Galaxy S25 Ultra modelinin Android Enterprise Recommended programı kapsamında 8 yıl boyunca Android güncellemelerini destekleyeceği, bu doğrultuda Android 23'e kadar güncelleme alabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte cihazın 2032'ye kadar da güvenlik güncellemelerinden mahrum kalmayacağı belirtilmiş. Öte yandan S25 Ultra'nın program kapsamında henüz listemediğini de belirtelim.

İşin perde arkasında ise S25 Ultra ve diğer pek çok yeni nesil telefona güç veren Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. Zira Qualcomm, kısa bir süre önce Google ile yaptığı yeni bir anlaşma kapsamında Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip cihazların Android güncelleme sürelerinde artışa gidileceğini duyurdu.

Bu açıklama, Android desteklerini uzatma kararının sadece S25 Ultra'da değil, Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılan diğer cihazlarda da geçerli olabileceğini gösteriyor. Öte yandan konu hakkındaki son sözün Samsung ve diğer telefon markalarından çıkacağını belirtmek gerek. Zira üreticiler, cihazlarının 8 yıl boyunca güncelleme almasını istemeyebilir veya süreç boyunca yapılacak çalışmaları uğraştırıcı bulabilir.

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