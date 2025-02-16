Samsung Galaxy S25 Ultra, Testlerdeki Performansıyla Herkesi Şaşırttı!

Samsung'un geçtiğimiz ay resmi olarak tanıttığı S25 serisi teknoloji dünyasında ses getirmeye devam ediyor. Özellikle serinin en üst düzey modeli S25 Ultra, gerek desteklediği yapay zeka araçları, gerekse sahip olduğu güçlü donanımlarla pek çok kişi tarafından akıllı telefon pazarının zirvesi olarak görülüyor.

Yeni amiral gemisi, söz konusu özelliklerini yapılan testlerle de apaçık şekilde gösteriyor desek yanlış olmaz. Şimdiye kadar girdiği pek çok testte tam puana yakın sonuçlar almayı başaran Galaxy S25 Ultra, kısa bir süre önce DxOmark tarafından yürütülen ekran testinde de zirveye yerleşti.

Galaxy S25 Ultra, DxOmark'a Göre En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon

Dünyanın önde gelen test platformlarından DxOmark, akıllı telefonlara yönelik hazırladığı geniş kapsamlı testlere Samsung Galaxy S25 Ultra'yı da soktu. Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi, her alanda yapılan testlerde oldukça iyi sonuçlar alsa da özellikle ekran performansı tarafında rakiplerinden kat kat daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.

160 puanla ultra-premium segmentinde zirveye yerleşen cihaz, özellikle yüksek parlaklık, renk doğruluğu ve video performansıyla dikkat çekiyor. Testler sonucunda 158 puan alan Google Pixel 9 Pro XL ve Pro modelleri ikinci sırayı paylaşırken, 157 puanla Honor Magic 6 Pro, Samsung S25+ ve S25 modelleri üçüncü sırada kendine yer bulmuş durumda. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S24 Ultra'nın ise 155 puan aldığını belirtelim.

DxOmark'a göre S25 Ultra’nın en büyük avantajlarından biri, açık hava kullanımında sunduğu üstün görsel deneyim. Telefon, 2.600 nit tepe parlaklığına ulaşabilen ekranı ve gelişmiş yansıma önleyici teknolojisi sayesinde, doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sağlıyor. Cihaz, düşük ışıklı ortamlarda biraz fazla parlak kalsa da, özellikle dış mekan kullanımı açısından rakipsiz.

Renk doğruluğu konusunda da kayda değer iyileştirmelerin mevcut olduğunu belirtmek gerek. S24 Ultra ile kıyaslandığında daha doğru renkler sunan S25 Ultra, farklı açılardan bakıldığında oluşan renk değişimlerini minimuma indiren bir ekrana sahip. Ancak, gece modunda mavi ışık emisyonunun yüksek olması nedeniyle DxOMark tarafından Göz Konforu etiketi alamadığını da söylemek gerek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...