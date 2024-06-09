Samsung Galaxy S25 Ultra için Geri Sayım: IMEI Veri Tabanında Ortaya Çıktı!

Bu yılın başında Galaxy S24 serisini vitrine çıkaran Samsung cephesinde Galaxy S25 ailesi için çalışmalar başladı. Özellikle Galaxy AI yapay zeka araçları sayesinde bu yılın ilk çeyreğini başarılı geçiren Güney Koreli üreticinin planı takvimi bozmadan yeni modelleri önümüzdeki yılın başında piyasaya sürmek.

Son raporlar serinin üst düzey özelliklere sahip Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin IMEI veri tabanında ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra cihazın kilit teknik özelliklerini de ortaya koyuyor. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra bilinen özellikleri!

Samsung Galaxy S25 Ultra IMEI Veri Tabanında Ortaya Çıktı

Galaxy S25 Ultra, SM-S938U model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Model numarasının sonundaki "U" harfi bu telefonun ABD versiyonu olduğuna işaret etse de bu gelişme cihazın bu yıl ilk kez resmi bir platformda göründüğü gerçeğini değiştirmiyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Sawyer Galox'a göre Galaxy S25 Ultra UFS 4.1 teknolojisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu yükseltmeyle birlikte telefonun gerçek zamanlı dil çevirisi de dahil olmak üzere yapay zeka araçlarını daha hızlı çalıştırmasının önü açılacak.

Aynı sızıntı telefonun 12/16 GB RAM'in yanı sıra 256/512 GB ve 1 TB depolamaya sahip olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte 200 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı, 3x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel telefoto ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel süper telefoto sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alması beklenen Galaxy S25 Ultra'nın serinin diğer modelleriyle birlikte Ocak 2025'te kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.