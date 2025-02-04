Samsung, En iyi Kamerasını Galaxy S25 Ultra'da Kullanmadı! İşte Nedeni

Samsung, Galaxy S25 serisini bir süre önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde tanıttı. Serideki en dikkat çeken model ise özellikleri ve 83.499 TL'den başlayan fiyatıyla Galaxy S25 Ultra oldu. Şirket her yıl olduğu gibi bu telefonu Android'in en iyisi olarak pazaladı. Ancak Galaxy S25 Ultra'nın Samsung'un sahip olduğu en iyi donanımla gelmediği ortaya çıktı. İşte detaylar!

Samsung, Galaxy S25 Ultra'da Neden ISOCELL HP9 Kullanmadı?

Samsung, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve akıllı telefon üretmek faaliyet gösterdği alanlardan sadece biri. Şirket ev eşyalarından tutun da Kore ordusu için savaş gemisi üretimine kadar oldukça geniş bir skalada üretim yapıyor. Apple ve Xiaomi gibi rakiplerin de kullanabildiği ekran, kamera ve benzeri donanım parçaları da buna dahil.

Bu doğrultuda Samsung, geçtiğimiz haziran ayında 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ISOCELL HP9 kamera sensörünü tanıttı. Adeta devrim niteliğinde olan bu sensör, çözünürlüğüyle inanılmaz detaylar sunarken, büyük piksel boyutu ve gelişmiş teknolojisi sayesinde düşük ışıkta bile parlak ve net fotoğraflar çekebiliyor.

Ayrıca, yüksek çözünürlükle hızlı çekim yapabilme özelliği, hareketli nesneleri bile keskin bir şekilde yakalayabilmesini sağlıyor. Bu ve bunun gibi pek çok detay, ISOCELL HP9'u eşsiz kılıyor. Peki bu kadar iyiyse Samsung neden bu sensörü Galaxy S25 Ultra'da kullanmadı?

Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. HP9’un büyük boyutu ve kalın yapısı telefonların tasarımını etkileyebiliyor. Bu gerekçeyle Samsung, sunduğu tüm avantajlara rağmen ince bir tasarım sunabilmek adına bu müthiş özellikten vazgeçti. Ancak rakipleri aynı hatayı yapmaya niyetli değil.

ISOCELL HP9 şimdiden vivo gibi markalar tarafından kullanılırken, Xiaomi 15 Ultra’da da yer alması bekleniyor. Tam da bu nedenle söz modellerde kamera çıkıntısının belirgin derecede büyük olacağını hatırlatmakta fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Galaxy S25 Ultra'da ISOCELL HP9 kullanmalı mıydı yoksa şirket doğru kararı mı aldı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.