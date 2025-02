Samsung, One UI 7 Güncellemesiyle Düşük Pil Stresine Son Verdi

Samsung, ilk defa Galaxy S25 ile sunduğu ve ardından diğer modellerine de güncellemelerle entegre ettiği One UI 7 üzerinde kapsamlı geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan bu arayüz her geçen gün daha iyi hale gelirken, şirketten basit ama etkili bir seğişiklik daha geldi. Samsung kullanıcılarının uzun zamandır sinirini bozan bir özellik daha One UI 7 ile değiştirilebilri oldu. İşte detaylar!

One UI 7 Güncellemesiyle Şarjınız Yüzde 5 Olsa Bile Telefonunuzun Kontrolü Sizde Olacak

Samsung, Galaxy kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği bir özelliği One UI 7 ile sonunda değiştiriyor. Bildiğiniz üzere telefonunuzun pili yüzde 5'in altına düştüğünde sistem kontrolü sizden alarak kendini korumaya alır. Bu durumda ekran parlaklığı giib yüksek tüketim yapan özellikler tasarruf amacıyla sınırlandırılır.

Bu her ne kadar telefonunuzun kapanmasını önlese de acil durumlarda sorunlara yol açabilir. Özellikle güneş altında "hiçbir şey göremedikten sonra şarjım beş saat gitse ne olur!" hissiyatını yaşamanıza neden olabiilir. Ancak merak etmeyin, One UI 7 güncellemesiyle birlikte bu özelliği devre dışı bırakabileceksiniz.

Bu özelliği kapatmak oldukça basit. Ayarlar menüsüne girip "Pil" seçeneğine tıklayacak ve "Ekranı otomatik karart" seçeneğini kapatacaksınız. Bu değişiklik sayesinde acil iletişim ihtiyacında ya da herhangi bir işlem yapmanız gerektiğinde kontrol telefonunuzda değil sizde olacak.

Eğer bunun önemsiz bir gelişme olduğunu düşünüyorsanız, "nispeten" haklısınız. Ancak hatırlatmakta fayda var ki kullanıcı deneyimini iyi yapan şeyler de zaten bu küçük değişiklikler. Bu gibi onlarca iyileştirme kullanıcıların One UI, iOS ya da HyperOS gibi arayüzlere sahip cihazlar arasında tercih yapmasına neden oluyor.

One UI 7 ile gelen tek yenilik bu değil. Örneğin, Samsung'un popüler kişiselleştirme aracı Good Lock artık dünya çapında kullanılabilecek. Ayrıca, Galaxy S25 serisi kullanıcıları için harici video kaydı özelliği de eklendi. Bunun yanı sıra, Apple'ın Dynamic Island'ına benzer bir özellik olan "Now Bar" da kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin, desteklenen cihazlara önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor. Güncellemenin Mart ayına kadar tamamlanması planlanıyor.