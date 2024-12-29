Merakla Beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S25 ile ilgili yeni bilgiler gündeme düşmeye devam ediyor. Son olarak, serinin en üst düzey modeli Galaxy S25 Ultra'nın merak edilen kamera özellikleri gün yüzüne çıkarıldı.

Sektörel kaynaklar, teknolojiseverlerin heyecanla beklediği telefona ait kamera detaylarını sızdırdı. Bu gelişmeyle cihazın arka kamerasında kullanacak sensörlerin tüm detayları netlemiş oldu.

Galaxy S25 Ultra 200 MP Ana Kamerayla Geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un 22 Ocak tarihinde tanıtacağı Galaxy S25 Ultra beklenenin aksine selefi Galaxy S24 serisiyle hemen hemen aynı kamera kurulumuna sahip olacak. Öyle ki telefonun ana kamera, ön kamera ve telefoto lensi aynı kalırken, yalnızca ultra geniş açı sensöründe bir yükseltme göreceğiz.

Yeni Galaxy S25 Ultra modelinin kamera özellikleri şu şekilde:

Ana Kamera: 200 MP Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23 mm,

200 MP Samsung ISOCELL HP2 (1/1.3", 0.6µm-2.4µm), f/1.7, 23 mm, Telefoto Kamera: 12 MP Sony IMX754 (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67 mm 3x zoom,

12 MP Sony IMX754 (1/3.52", 1.12µm), f/2.4, 67 mm 3x zoom, Periskop Telefoto Kamera: 50 MP Sony IMX854 (1/2.52", 0.7-1.4µm), f/3.4, 111 mm 5x zoom,

50 MP Sony IMX854 (1/2.52", 0.7-1.4µm), f/3.4, 111 mm 5x zoom, Ön Kamera: 12 MP Samsung ISOCELL S5K3LU (1/3.2", 1.12µm), f/2.2, 26 mm,

Şayet iddialar doğruysa, yeni amiral gemisi S24 Ultra'dan farklı olarak ultra geniş açılı kamera tarafında 12 MP'lik önceki sensörün yerine 50 MP çözünürlüğünde, 1/1.57" büyüklük ve 1.0 µm piksel boyutu sunan Samsung ISOCELL S5KJN3 (GN3) sensörünu kullanacak.

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