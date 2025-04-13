Samsung'un En Yeni Amiral Gemisinde İlginç Bir Sorun Tespit Edildi

Ocak ayında Samsung tarafından tanıtılan Galaxy S25 Ultra, yeni yapay zekâ özelliklerinin yanı sıra kamera alanındaki geliştirmeleriyle de kullanıcıların beğenisini topladı. Cihazın, özellikle de 50 MP çözünürlüklü geniş açılı kamerasıyla rakiplerine kıyasla optik alanında önemli bir fark yarattığını söylemek mümkün.

Ancak son günlerde ortaya çıkan kullanıcı şikayetleri, cihazın kamerasıyla ilgili dikkat çekici bir sorunu gözler önüne serdi. Birçok Galaxy S25 Ultra sahibi, telefonun geniş açı kamerasında ciddi titreşim sorunları yaşandığını ve bu durumun özellikle video çekimlerinde performansı olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Galaxy S25 Ultra, Geniş Açı Kamerasında Yaşanan Titreşim Sorunu İle Gündemde

Son günlerde Reddit, X ve Samsung Community gibi platformlarda bazı Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, cihazın ultra geniş açılı kamerasında ciddi bir titreşim sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcıların aktardığına göre, kameradan gelen titreşimli sesle birlikte görüntüde şiddetli bir sallanma meydana geliyor ve bu durum kamerayı neredeyse kullanılamaz hale getiriyor.

İlginç olan nokta ise bu problemin yalnızca yerleşik kamera uygulamasıyla sınırlı kalmaması. Bazı kullanıcılar Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda da aynı sorunla karşılaştıklarını belirtiyor. Hemen akla gelen nedenlerden biri optik görüntü sabitleyici (OIS) olsa da, Galaxy S25 Ultra’nın ultra geniş kamerasında OIS teknolojisinin yer almadığı biliniyor. Bu da sorunun daha çok otomatik odaklama donanımı ya da yazılımsal bir hata kaynaklı olabileceğini düşündürüyor.

Bazı yorumlarda, kamera sorunlarının telefon kılıflarındaki mıknatıslardan etkilenmiş olabileceği dile getirilse de, manyetik içermeyen TPU kılıf kullanan kullanıcıların da aynı problemi yaşaması bu ihtimali zayıflatıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar, bu sorunun cihazlarına gelen son yazılım güncellemesinden sonra ortaya çıktığını belirterek, problemin yazılım kaynaklı olabileceğine de işaret ediyor.

Öte yandan, cihazını teknik servise götüren birkaç kullanıcı, sorunun donanımsal olduğunu ve kameralarının değiştirildiğini aktardı. Bu da, bazı üretim partilerinde donanım hatası yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Konu hakkında şikayetler her geçen gün artarken Samsung cephesinden sorun ile ilgili olarak herhangi bir açıklamanın henüz gelmediğini belirtelim.

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