Samsung Galaxy S25 Ultra Tamir Etmesi En Ucuz Samsung Modeli Olacak

Akıllı telefonların giderek daha hassas ve kırılgan hale geldiği günümüzde bir telefonu tamir ettirmek neredeyse yenisini almak kadar pahalı olabiliyor. Bunun en büyük nedeni ise Apple, Samsung ve Xiaomi gibi üreticilerin kasıtlı ya da mecburi nedenlerle tamir işlemini zorlaştırmasıydı.

Neyse ki bu durum son birkaç yılda değişmeye başladı ve tamiri kolay olan telefonların sayısı giderek arttı. Son olarak bu telefonların arasına Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy S25 Ultra da katıldı. iFixit'in detaylı incelemesinden oldukça iyi bir puan alan telefon, son yılların "en tamir edilebilir" Galaxy modeli olarak tarihe geçti.

Samsung Galaxy S25 Ultra Tamir Maliyetlerini Çok Düşürecek

Samsung, Galaxy S25 serisini kısa bir önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde tanıttı. Her ne kadar telefonlar oldukça etkileyici özelliklere sahip olsalar da eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle de "e bu S24'ün aynısı" gibi yorumlar sıkça yapıldı. iFixit'in incelemesi ortaya çıkardı ki şirket asıl yeniliği dış değil, iç tasarımda yapmış.

Galaxy S25 Ultra oldukça büyük bir telefon. Bu nedenle Samsung'un tasarım konusunda sınırları zorlamasına bir şeyleri zeki mühendislik çözümleriyle sıkıştırmasına gerek kalmamış. iFixit'in videosunda da kendini gösteren bu durum, tamir edilebilirliği oldukça etkiliyor. Ancak şirket sadece bununla sınırlı kalmayarak işleri kolaylaştırmış

Bildiğiniz üzere Galaxy S25 Ultra'nın arka yüzeyi cam. Bu durum pek çok telefonun tamir işlemini zorlaştırıyor. Ancak Samsung'un dayanıklı ve tamir dostu tasarımı sayesinde doğru aletlere sahip olan biri ısı bile uygulamadan arka camı çıkarabilir ve telefonun içine erişebilir. Isı uygulanması durumunda ise bu işlem çok daha kolay olacaktır.

Videoda da görebileceğiniz üzere Samsung iç tasarımda da bir şeyleri karmaşık yapmaktan kaçınmış. Vidaların hepsi standart ve oldukça kolay çıkabiliyor. Batarya tarafında ise işler çok daha kolay. Dört adet bant ile sabitlenen pil, bu bantların açılması ile hiçbir ek uğraş olmadan çıkarılabiliyor.

Böylelikle tamir işlemi gerçekleştiren kişinin alkolle yapışkanları azaltması ya da yangın riskini göze alarak pili zorlaması gerekmiyor. Ayrıca kamera modülleri de oldukça kolay çıkıyor ve birbirinden bağımsız şekilde bağlanıyor. Geçmişte bunun sorun olduğu bazı modeller görmüştük.

Örneğin 4 kameralı bir telefonda birinin arızalanması durumunda hepsinin değişmesi gerekiyor ve bu da masrafları artırıyordu. Ancak Samsung Galaxy S25 Ultra'da bozulan kamera hangisiyse sadece onu değiştirmek mümkün. Ekran ise hala değiştirmesi en zor parçayken, bu konuda da iyileştirmeler mevcut.

iFixit'in incelemesine kendiniz de göz atabilir ve Samsung'un Galaxy S25 Ultra'nın tamir maliyetlerini düşerecek tercihlerine bakabilirsiniz. Şirket her ne kadar bu sene bu konuda önemli adımlar atmış olsa da hala rakiplerinin gerisinde

iFixit, Galaxy S25 Ultra’ya tamir edilebilirlik konusunda 10 üzerinden 5 puan verdi. Bu puan önceki nesil Galaxy modellerine kıyasla daha yüksek olsa da iPhone 16 Pro Max’in 7/10’luk puanı veya HMD Skyline’ın 9/10’luk inanılmaz skoru karşısında hala yetersiz. Samsung’un bir sonraki modelde daha iyi sonuç almak için yapıştırıcı kullanmayı bırakması gerekiyor.