Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Tasarımı İlk Kez Ortaya Çıktı: Beklenmeyen Bir Değişiklikle Geliyor!

Samsung'un yaklaşan Galaxy S25 amiral gemisi akıllı telefon serisi ile ilgili ortaya atılan iddialar teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak serinin en üst düzey modeli Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı güvenilir kaynaklar tarafında gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde.

Samsung, S25 Ultra İle Keskin Köşelerden Vazgeçiyor

Daha öncesinde teknik özellikleri ile ilgili pek çok bilginin sızdırıldığı yeni Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı hakkında da yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Samsung'a yakınlığı ile bilinen kaynaklar, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonun tasarımı ile ilgili önemli bilgiler sunan bir görsel paylaştı. Söz konusu görsele göre yeni cihaz, halefi S24 Ultra'ya göre birkaç önemli değişiklik içeriyor.

Paylaşılan render görsellerine baktığımızda yeni Galaxy S25 Ultra'nın eski nesil modellere kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olduğunu görüyoruz. Uzun bir süredir amiral gemisi cihazlarında keskin köşe tasarımını benimseyen Samsung'un yeni cihazında bu tercihinden vazgeçeceği söyleniyor. Güney Koreli teknoloji devi, aldığı yeni karar ile birlikte telefonlarda daha iyi bir tutuş hissiyatı yakalamayı hedefliyor.

2025 yılının başında tanıtılması beklenen yeni Galaxy S25 Ultra'nın bazı teknik özellikleri hakkında da bilgiler mevcut. Buna göre, yeni telefon 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera, 50 MP süper telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yaparken, 12 MP çözünürlüklü bir ön kamerayı bünyesinde bulunduracak. 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alacak.

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