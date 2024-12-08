Geliyor Gelmekte Olan: Merakla Beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya süreceği yeni Galaxy S25 serisi ile ilgili yeni bilgiler gündeme düşmeye devam ediyor. Son olarak serinin en üst düzey modeli olan Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı hakkında önemli bilgiler sunan yeni görseller internete sızdırıldı.

Sektörel kaynaklar, kısa bir süre önce bugüne kadar cihaz hakkında ortaya çıkan tasarım detayları, renk seçenekleri ve teknik özellikleri gibi önemli detayları referans alarak oluşturdukları yeni render görüntülerini paylaştı. Şimdi gelin hep beraber S25 Ultra'nın nasıl gözükeceğine bir göz atalım.

Samsung Galaxy S25 Ultra Oval Köşelere Sahip Olacak

Merakla beklenen yeni amiral gemisinin görüntülerini incelediğimizde, cihazın önceki Ultra modellerine kıyasla daha oval köşelere sahip olacağını görüyoruz. Samsung, söz konusu tasarım değişikliğiyle yeni telefonun kullanılması daha kolay bir formda olmasını hedefliyor.

Bununla birlikte telefonun seleflerine göre daha geniş alana sahip sensör çerçeveleriyle beraber geleceği görülüyor. Ayrıca, serinin diğer modellerinde de arka kamera alanında tasarım değişikliğine gidileceği iddia ediliyor.

Son olarak paylaşılan görseller, Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri hakkında da bilgi veriyor. Görüntülere göre cihaz; Titanyum Beyaz, Titanyum Siyah, Titanyum Altın ve Tiyantum Mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...