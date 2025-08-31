Samsung Galaxy S26 Edge'den Bir İyi Bir Kötü Haber!

Samsung'un en ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge sadece birkaç ay önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, Galaxy S26 Edge hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. 2026 yılında tanıtılacak olan modelin Galaxy S26 serisinin diğer modelleri ile aynı anda piyasaya sürülmesi ve Plus'ın yerini alması bekleniyor.

Samsung bu yıl S25 Edge'yi Unpacked etkinliğinde duyurdu ancak sadece bir tasarım olarak gösterdi. Mayıs ayının başında lansmanı gerçekleştirilen telefon ay sonunda kullanıcılar ile buluşmaya başladı.

Galaxy S26 Edge Bataryası: Bir İyi Bir Kötü Haber!

Çin’in 3C sertifikasyon kurumu tarafından yayımlanan yeni belgeler Galaxy S26 Edge’in batarya detaylarını ortaya çıkardı. S25 Edge ince yapısı nedeniyle 3900 mAh'lık bataryaya sahip. S26 Edge modelinde batarya kapasitesinin önemli ölçüde artırılması bekleniyordu.

3C sayesinde ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, bu yıl da lityum-iyon batarya teknolojisini kullanmaya devam edecek ve silikon-karbon bataryalara geçişi bir yıl daha erteleyecek. Birçok rakip marka halihazırda silikon-karbon bataryalara geçiş yapmış durumda.

Bu teknoloji, daha yüksek enerji yoğunluğu sayesinde aynı boyutta daha büyük kapasiteli bataryalara veya daha ince telefon tasarımlarına olanak tanıyor. Yine de Samsung, küçük de olsa bir kapasite artışı sunacak.

Bu yılki 3.900 mAh’lik batarya 4.200 mAh seviyesine çıkıyor. Bu artış pil ömrüne olumlu katkı sağlayacaktır, ancak Samsung silikon-karbon bataryaya geçiş yapsaydı, muhtemelen 5.000 mAh civarında bir batarya görebilirdik.